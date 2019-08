Búsqueda

López Obrador dijo que encontró una cámara que lo grababa en uno de los salones de Palacio Nacional donde se llevan a cabo reuniones de gabinete. AMLO se preguntó qué ganan sus adversarios con hacer ese espionaje, pero no aclaró cómo personas ajenas llegaron hasta dicha oficina para colocar la cámara.

Domador

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, y el diputado Gerardo Fernández Noroña, del PT, negaron que hubiera algún regaño presidencial hacia legisladores de Morena durante la reunión privada que tuvieron con AMLO. Muñoz Ledo aclaró que no hubo regaño y expresó: “No, no estamos en la peluquería. Estamos en una política de principios”. Por su parte, Noroña calificó la reunión de “muy buena”, y sostuvo que el presidente hizo una reflexión política y convocó a cuidar a Morena.

Malabarista

Respecto a la polémica de la permanencia de Morena al frente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, el coordinador del PRI en el recinto legislativo, René Juárez Cisneros, señaló que si Morena no cumple la ley en su afán de permanecer al frente del liderazgo de la Cámara Baja, “lo que queda es el agandalle”. “Si alguien quiere pisotear la ley, pues que la pisotee, nosotros no. Si se presentara una iniciativa para modificar la ley en ese sentido, por supuesto que nuestro grupo no la va a acompañar”, advirtió.

Letrero

Luego de que un hombre alcoholizado empujara al jefe de la estación San Cosme del Metro a las vías y perdiera la vida, la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que reforzará la seguridad en las entradas al Metro para no permitir el ingreso de personas drogadas o alcoholizadas, aunque consideró complicado que los elementos puedan identificar a todos los que estén en esa situación. Sheinbaum confirmó que el presunto homicida es un militar y ya se informó de los hechos a la Sedena.

Cortina intermedio

A unos días de presentar una denuncia ante la FGR contra su correligionaria Inés Parra, quien lo acusó de recibir presuntos “moches” de 30% por “palomear” proyectos en materia de cultura, el diputado Sergio Mayer presentó otra denuncia por la vía civil contra la legisladora. En breve entrevista, el legislador morenista dijo que acaba de presentar una denuncia penal “y vamos a ver hasta dónde podemos llegar para que éste quede como un antecedente y no vuelva pasar”.

