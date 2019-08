Tragafuego

En Guerrero, maestros exigieron la destitución de José Jailic Cabañas, titular de la Dirección de Educación Física, y plazas laborales, en dos protestas que incluyeron actos vandálicos, como pintas con aerosoles y destrozos del mobiliario dentro de las instalaciones de la Secretaría de Educación del estado.

Payaso enojado

Tal parece que la dirigente nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, no estuvo de acuerdo con la manera en que se llevó a cabo la votación para renovar la presidencia de la Mesa Directiva del Senado, en la cual resultó electa Mónica Fernández, senadora por Tabasco, pues consideró “vergonzoso” que la bancada de Morena en la Cámara alta haya convocado a votar a Encuentro Social y no al PT. Polevnsky señaló en Twitter que se estaban haciendo “maniobras” para que “en una reunión interna” se llevara a cabo esa acción.

Reflectores

El presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, calificó como “positiva” la iniciativa de reformar la Ley Orgánica del Congreso, en la que se propone que el grupo que tiene la mayoría absoluta presida la Mesa Directiva los tres años que duran las legislaciones. Muñoz Ledo argumentó que “no es una ley a la medida, es la ley de las mayorías, de la democracia” y aseguró que la rotación en la presidencia de la mesa era un botín porque “se distribuían los puestos, plazas y recursos materiales entre los partidos”.

Tamborilero (redoble)

Tras anunciar su renuncia al Partido de la Revolución Democrática el pasado domingo, la ahora experredista Beatriz Mojica Morga dijo que prefiere dejar atrás tres décadas de militancia en las filas de ese partido antes de avalar la “ruta suicida” a la que se encamina en el estado de Guerrero al integrar una alianza formal o de facto con el PRI. Aseguró que los agravios históricos del PRI al pueblo guerrerense no se pueden olvidar ni borrar de un plumazo en aras de cálculos políticos hacia el 2021.

Público

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que a las conferencias matutinas que realiza acuden personas que no son periodistas; es decir, que no tienen una formación universitaria y una cédula profesional, pero dijo que por el simple hecho de tener un canal en internet ya son informadores. Aseguró que todos pueden participar, pero aclaró que su gobierno no financia a esas personas. Dijo que sabe que hay personas que dicen ya estar hartas del sermón diario en las conferencias y esperarían que éstas terminaran, pero no será así.