Mimo

Luego de que una televisora difundiera videos relacionados con la joven que acusó a policías de haberla violado, el secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, Jesús Orta, explicó que ellos entregaron bitácoras de las patrullas, localización por GPS, testimonios y la presentación para declarar de 10 elementos.

Equilibrista

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, dio a conocer que su bancada invitará al presidente López Obrador a su reunión plenaria, los días 28 y 29 de agosto “para establecer un diálogo franco con él”. En conferencia de prensa, el también presidente de la Jucopo detalló que también asistirán a esta reunión preparatoria de lo que será su agenda legislativa otros funcionarios federales como los secretarios de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; Hacienda, Arturo Herrera, y Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

Maleta

Tal parece que el problema de falta de pago de salarios a los maestros de Michoacán podría resurgir, ya que el Comité Ejecutivo de la Sección XVIII del SNTE-CNTE acusó que el gobierno de esa entidad, encabezado por Silvano Aureoles, retuvo sus salarios de la primera quincena de agosto, sin justificación. Ante este hecho, los maestros enviaron una queja en contra del mandatario estatal, a través de una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador, en la cual le piden que intervenga para que la situación no se repita.

Quimera

¡Qué siempre sí Anaya estará en la UNAM! Resulta que el excandidato a la Presidencia de la República, Ricardo Anaya, formará parte del cuerpo docente de un diplomado que se impartirá en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. A través de su cuenta de Facebook, Anaya le agradeció a la Máxima Casa de Estudios la invitación para participar en dicho curso y a la vez recomendó el diplomado a sus seguidores. Cabe mencionar que hace casi un año, había especulaciones de que Anaya iba a impartir clases en la facultad, pero la UNAM lo desmintió.

Lanzador de cuchillos

El alcalde del municipio de Teziutlán, Puebla, Carlos Enrique Peredo Grau, se tuvo que disculpar luego de que se filtró un audio en el que se le escucha decir mensajes misóginos a las madres solteras, en los que las llamó “cobardes y sucias”, sin embargo, no lo hizo de la mejor manera, ya que intentó defenderse al señalar que cuando él utiliza esas palabras se refiere “a las personas mujeres que están viendo, que están mimando a sus hijos y no hacen nada, a esas mujeres me refiero”.

[email protected]