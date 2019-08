Malabarista

El coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, hizo énfasis en la “dirigencia responsable” de la actual presidenta de esa fuerza política, Yeidckol Polevnsky. Delgado agregó que el proceso para renovar la dirigencia nacional necesita de la madurez de todos los participantes.

Payaso tonto

Luego de que un grupo de mujeres se manifestara afuera de las instalaciones de la procuraduría capitalina y le lanzaran polvo rosa al secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Jesús Orta, debido a la agresión sexual de policías capitalinos en contra de una joven, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, calificó los actos como una provocación. A través de una conferencia de prensa, la mandataria condenó las manifestaciones y dio a conocer que se abrirá una carpeta de investigación al respecto.

Domador

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador fuera cuestionado sobre el retiro de apoyos a jóvenes de la XXXIV Olimpiada Iberoamericana de Matemáticas, el mandatario negó la situación y expresó: “Sí, cómo no. Ya hasta me da flojera, la verdad. No hay ningún problema, no se van a quedar sin recursos. al contrario, les puedo decir que hace poco nos pidieron apoyo para participar en un seminario en China para jóvenes talentos, le pedí al secretario de Comunicaciones que se hiciera cargo y sacaron los primeros lugares”.

Tragafuego

A unas semanas de que comience el nuevo ciclo escolar 2019-2020, el titular de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma, informó que la distribución de libros de texto gratuito para este ciclo escolar registra 78% de avance y que se está contando con el apoyo de la Secretaría de Marina, la Defensa y la Fuerza Aérea; sin embargo, al parecer el panorama no será así en Tabasco, ya que la Secretaría de Educación de ese estado reportó que en secundaria y telesecundaria habrá un atraso de 15 días aproximadamente.

Arlequín

Ayer los sitios de internet del gobierno de Tamaulipas sufrieron un ataque cibernético que afectó por 30 minutos los servicios en línea, lo cual fue notificado con anticipación; sin embargo, no se llevaron a cabo acciones para evitarlo. El domingo pasado, el gobierno recibió la notificación, pero no reaccionó, por lo que fue hackeado y era imposible acceder a las páginas web. Por su parte, el gobierno de Tamaulipas refirió que se llevó a cabo mantenimiento de los servidores y un protocolo de seguridad y protección.