Mago

La Secretaría de la Función Pública anunció que dejará de arrendar un inmueble, con lo que estima ahorrar cerca de 24 millones de pesos al año. La dependencia informó que es un edificio ubicado sobre la avenida Barranca del Muerto, cuyo contrato concluyó y se optó por no renovar, con el fin de evitar gastos.

Payaso triste

El exgobernador de Veracruz Javier Duarte decidió reactivar su cuenta de Twitter a pesar de que actualmente se encuentra en la cárcel, para defenderse de “señalamientos absurdos”. A través de un tuit proveniente del perfil del exmandatario, se detalla que “ante la imposibilidad de defenderse personalmente de señalamientos absurdos al no tener acceso a herramientas de comunicación electrónica”, la cuenta de Javier Duarte se reactivará a través de terceras personas que tienen contacto con él vía telefónica.

La carpa

Alejandro Rojas Díaz Durán, aspirante a la dirigencia nacional de Morena, retó a sus colegas morenistas que desean dirigir la institución política a debatir públicamente. Instó a los aspirantes Mario Delgado, Bertha Luján y Yeidckol Polevnsky a renunciar a sus cargos porque debe haber piso parejo, pues, a su parecer, Morena no está creando condiciones de imparcialidad, transparencia y legalidad. Por su parte, Polevnsky respondió que no vale la pena hacerlo con quien no se preocupa por dañar el partido con divisionismo.

Domador

Con relación al reportaje de la revista Proceso titulado “La derecha empresarial alista su proyecto de nación”, referente a la iniciativa Alternativas por México, de la Coparmex, la Confederación reconoció el periodismo de investigación realizado sobre el proyecto que se encuentra en etapa conceptual y explicó que es una iniciativa incluyente que, aunque concebida y auspiciada por Coparmex, estará abierta a la participación de otras organizaciones de la sociedad civil que compartan los valores de la democracia liberal.

Equilibrista

La aspirante a la presidencia del PRI Ivonne Ortega Pacheco anunció la integración del operativo Militancia Vigilante, para evitar que se presenten irregularidades en las elecciones internas de esta fuerza política, a realizarse el próximo 11 de agosto. La candidata priista manifestó que ahora el partido tricolor tiene como reto vigilar el proceso de elección interna del partido “para que se respete la voluntad de los militantes y se eviten las viejas mañas de la cúpula como el embarazo de urnas o la coacción del voto”.