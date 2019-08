Jaula

José Isidro Santamaría, líder de la CTM en Quintana Roo, fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el delito de trata de personas. Santamaría fue detenido el pasado 25 de julio en Cancún por presuntamente haber cometido el ilícito de explotación sexual, luego de denuncias en su contra.

Carrito

El titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, ya no podrá transitar todos los días en su automóvil, ya que un juez de distrito le negó un amparo contra el programa hoy no circula, por lo que su auto conservará el holograma 1 que le fue asignado en su última verificación. Cabe mencionar que en mayo pasado, el juez concedió una suspensión definitiva al funcionario federal para que no se le aplicara el programa, medida que con la sentencia notificada este jueves quedó sin efectos.

La carpa

Mientras el nuevo gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, celebraba su nombramiento, el presidente del PAN, Marko Cortés, aseguró que su admistración inicia con una “deuda moral” y llamó a las autoridades federales a entregar resultados de las pesquisas de la muerte de la exgobernadora Martha Erika Alonso y el senador Rafael Moreno Valle. Cortés reiteró su exigencia de entregar resultados concretos “porque la falta de avances en la investigación sólo alimenta las especulaciones sobre las causas de este grave acontecimiento”.

Maleta

Luego de difundirse un video en el que se aprecia que un policía capitalino negó el apoyo que se le solicitó en un accidente vial, además de que casi atropella a una persona, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital inició una carpeta de investigación y ordenó localizar al agente, con la finalidad de que declare su versión de los hechos. De acuerdo con la dependencia, el denunciante refirió que al punto del accidente vial arribó una patrulla del cuadrante del sector Roma, pero el uniformado le negó apoyo y al retirarse le atropelló el pie.

Tamborilero (redoble)

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, alardeó sobre que en la Cámara baja se han ahorrado 10 millones de pesos al dejarse de usar por 11 meses los vehículos destinados por el servicio de los legisladores. El también coordinador de los senadores de Morena indicó que con la subasta de 76 automóviles se espera obtener 6 millones de pesos, con respecto a la suma de las cantidades base con que se empezarán a ofertar.

