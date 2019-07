Malabarista

Parece que la llamada #LeyGarrote aprobada por el Congreso de Tabasco es una suerte de malabares para blindar la construcción de Dos Bocas o ¿a cuento de qué contempla penas de 10 a 20 años de cárcel para las personas que cometan “delitos contra la libertad de tránsito o de oposición a obras públicas”?

Tragafuego

Tras difundirse a través de redes sociales y algunos medios de comunicación que seis corredoras que participaron en el XIII Medio Maratón de la Ciudad de México fueron asaltadas en la víspera del evento, el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Jesús Orta Martínez, afirmó que hasta el momento no tienen un “reporte real”. El funcionario explicó que supieron del caso y lo estuvieron monitoreando, pero el reporte no existe. “Lo estuvimos viendo con el C5, lo estuvimos viendo con el 911 y no tenemos un reporte real”.

Tamborilero (redoble)

El expriista José Ramón Narro Robles manifestó que no se muestra interesado en integrarse a otro partido político; sin embargo, señaló que mantiene relación con todas las fuerzas políticas. “Yo hablo, lo he dicho muchas veces, hasta con el diablo, con todos. Este país lo que necesita es garantizar su pluralidad”, indicó. El también exsecretario de Salud expresó que sostiene los argumentos que dio al renunciar a su militancia de 36 años en el PRI y que en su momento “tendrá algo que decir”.

Jaula

Al exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, quien se encuentra preso por los delitos de peculado y lavado de dinero, nuevamente le negaron la posibilidad de estar en libertad mientras espera el veredicto final de su proceso de extradición a Estados Unidos, ya que magistrados federales negaron el recurso de queja que tramitó para obtener su libertad provisional. Hernández Flores cumplirá dos años en prisión por los delitos mencionados en el penal de Tenango del Valle, en el Estado de México.

Mimo

Al parecer el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, ve mano negra en la designación del nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, pues admitió: “empiezan a moverse los intereses oscuros”. El mandatario expresó que esta semana será nombrado el próximo secretario de Seguridad, tras la muerte de Martín Godoy. Por otra parte, desechó la posibilidad de que el extitular de la dependencia y actual dirigente estatal del PRD, Juan Bernardo Corona, pudiera volver como secretario de Seguridad.