Campanas

La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la infidelidad en el matrimonio no amerita una indemnización por daño moral bajo las reglas de la responsabilidad civil, pues ello trastoca el derecho al libre desarrollo de la personalidad y libertad sexual, aun dentro de la vida matrimonial.

Tragafuego

El subsecretario de Seguridad del estado de Michoacán, Ricardo Delgado Castellanos, se encargará, de manera provisional, del despacho de Seguridad Pública en la entidad, tras el fallecimiento de Martín Godoy, quien perdió la vida en un accidente aéreo. Cabe mencionar que Delgado había sido nombrado subsecretario de Seguridad en junio pasado, para ocupar el lugar de Carlos Gómez Arrieta, quien dejó su cargo para hacer frente a acusaciones de tortura en el caso de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.

Elefante en pelota

La organización ambientalista Greenpeace alertó que, en el periodo del 8 al 23 de julio, las autoridades debieron decretar nueve días de contingencia ambiental en la Ciudad de México, ya que superaban los 100 puntos Imeca. La organización ambientalista dio a conocer que en nueve de 16 días de ese periodo el juez cuarto de distrito en materia administrativa ordena decretar contingencia ambiental al rebasar los 100 puntos en el Imeca; sin embargo, no sucedió y en 56% de los días se rebasó los 100 imecas.

Hombre fuerte

Al parecer, el coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo, no concuerda con la idea del presidente Andrés Manuel López Obrador acerca de desaparecer el Coneval y que el trabajo del organismo sea realizado por el Inegi, pues opinó que hay diferencia en las tareas que realizan el consejo y el Inegi, debido a que este último registra la evolución de la pobreza, en tanto que el Coneval evalúa la política pública dirigida a combatir la desigualdad y la pobreza.

Elefante equilibrista

Tras asistir a la conmemoración de los 25 años de la Biblioteca Legislativa de la Cámara de Diputados, la presidenta del Consejo Honorario de Memoria Histórica y Cultural de México, Beatriz Gutiérrez Müller, aclaró que no es una mujer de partidos, aunque sí tiene una “simpatía”. La esposa del primer mandatario señaló que ella no se inclina por algún partido político. “En general, me gusta más la democracia que la vida partidista, pero es obvio que tengo una filiación o una simpatía o inclinación”, mencionó.