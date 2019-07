Zancos

La orden de un juez federal para liberar las cuentas bancarias del general Eduardo León Trauwitz, congeladas por la UIF de Hacienda, podría ser el preludio de una nueva discusión sobre el tema si, como se perfila, los diputados avalan la reforma a la Ley de Extinción de Dominio, aprobada ya por el Senado.

Reflectores

Con la finalidad de renovar y reforzar su estructura rumbo al 2021, el PAN dio a conocer que convocará a 1,300 asambleas municipales para renovar dirigencias y el Consejo Nacional que será ratificado en la Asamblea Nacional el 21 de septiembre. El dirigente panista Marko Cortés señaló que este proceso inició desde el fin de semana pasado en la CDMX. Además de elegir dirigentes municipales, también se escogerán 270 consejeros nacionales a los que se integran los 30 propuestos por la permanente nacional.

Palomitas

El expresidente Felipe Calderón acusó que sufrió sabotaje por parte del ayuntamiento de Naucalpan en la asamblea de su partido México Libre en el Distrito 22 de esa localidad. El exmandatario señaló que el gobierno municipal bloqueó la vialidad que conduce al salón donde se realizó el evento, cortó la luz y elementos de protección civil querían clausurar el lugar. Sin embargo, Calderón presumió que “¡la asamblea del dto. 22 fue un éxito!”, a tal grado que al INE no le alcanzaron las cédulas de conteo de militantes.

Mago

El gobierno de la Ciudad de México anunció que en agosto deberá estar lista la rehabilitación de nueve edificios y el 7 de enero la reconstrucción del 1C, que se cayó en los sismos de septiembre del 2017. Tras visitar el Multifamiliar Tlalpan, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, advirtió que habrá sanciones para las constructoras que no entreguen a tiempo. Además, reconoció que si bien para estas fechas ya debían haberse entregado varios edificios rehabilitados, y no ha ocurrido, las sanciones a empresas no deben retrasar aún más las obras.

Domador

La extensión del mandato del gobernador electo de Baja California de Morena, Jaime Bonilla, no sólo generó controversia en los partidos de oposición, sino también entre los propios morenistas, ya que Alejandro Rojas Díaz Durán acusó a Yeidckol Polevnsky de haber promovido que el Congreso de Baja California aprobara la reforma y advirtió que debe haber una explicación de los legisladores locales que lo avalaron. También señaló que Polevnsky por estar a favor del proyecto aprobado no debe seguir militando en Morena.