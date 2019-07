Trapecista

Martí Batres sólo piensa en la reelección como presidente de la Mesa Directiva del Senado. A pregunta específica sobre a qué comisiones ordinarias le interesa integrarse, a partir del 1 de septiembre, en la eventualidad de no ser reelecto en el cargo, respondió:“Me interesa mucho una que se llama Mesa Directiva”.

Tragafuego

El coordinador general de Comunicación Social de Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, calificó como “fake news” la supuesta renuncia del director del Canal 11, José Antonio Álvarez Lima. El vocero resaltó que el senador con licencia deseó “Feliz Navidad” a quienes difundieron los rumores de su supuesta renuncia y planteó a quienes dieron a conocer la supuesta renuncia del exgobernador de Tlaxcala que “no se preocupen. El Canal 11 va a seguir fuerte y don Antonio Álvarez Lima seguirá al frente”.

Letrero

La Comisión Ambiental Metropolitana (CAMe) suspendió de manera temporal el programa de contingencias ambientales, debido a que un juez otorgó un amparo a la organización Greenpeace que pidió que a partir de los 100 puntos de contaminantes del Índice de la Calidad de Aire se declare alguna acción. Los representantes de la CAMe explicaron que el actual programa de contingencia se activa a partir de los 150 puntos, por lo que no existe un protocolo para actuar a partir de los 101 puntos como lo solicita Greenpeace.

Mimo

Luego de que un policía federal mencionara al expresidente Felipe Calderón en la protesta como alguien que pudiera representarlos y ayudarles a resolver el conflicto de la integración a los policías federales a la Guardia Nacional, el exmandatario externó a través de un video en Instagram su agradecimiento a ese elemento, sin embargo no aceptó la propuesta, pues aclaró que ése “no es su papel”, ya que su nombre “más que ayudarles les perjudicaría”, ante lo que confía en que se resolverá el conflicto lo más pronto posible.

Quimera

López Obrador se mostró molesto por las críticas que recibió el miércoles pasado por acudir a jugar beisbol en Ciudad Universitaria mientras elementos de la Policía Federal protestaban por su traslado a la Guardia Nacional, ya que en su conferencia matutina criticó a los medios de comunicación que publicaron que mientras se realizaban protestas en la sede de la Policía Federal para exigir que se modifiquen los lineamientos para transferir elementos al nuevo cuerpo de seguridad, él estaba jugando beisbol. “No se midieron”, refirió.