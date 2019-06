Mimo

El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Martí Batres, anunció su intención de reelegirse para ocupar el puesto frente a la Cámara Alta para el segundo año legislativo. Batres aseguró que bajo su cargo la Mesa Directiva ha cumplido con sus funciones de manera eficiente, por lo que lo mejor es que se le dé continuidad.

Palomitas

La presidenta nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, ahora tiene un nuevo inconveniente. Esta vez no se trata de la polémica que desató tras viajar en un jet privado sino de una demanda que interpondrá la abogada Susana Prieto Terrazas, del Movimiento 20/32, en su contra por presuntas difamaciones que hizo hacia la abogada durante la defensa de los trabajadores de Matamoros, en Tamaulipas, a pesar de que nunca la ha visto ni tratado, y todo, a su juicio, por intereses políticos durante el pasado periodo electoral.

Jaula

En redes sociales, la diputada federal Geraldine Ponce informó que fue víctima de acoso y hostigamiento por medio de llamadas y mensajes, además de que el responsable se presentaba en repetidas ocasiones a su casa. Ponce publicó en Twitter: “Después de dos largos meses de intimidaciones, amenazas y mensajes lascivos y tras una denuncia interpuesta, la FGE detuvo a una sujeto que no sólo me acosaba y hostigaba a través de mensajes y llamadas, sino que llegó a presentarse en reiteradas ocasiones a mi casa”.

Elefante en pelota

Luego de que se difundiera que en Palacio Nacional se iban a cerrar espacios tras la mudanza del presidente Andrés Manuel López Obrador en el inmueble, el mandatario descartó que se vayan a limitar las visitas a Palacio y explicó que vivir en el recinto le ayudará a ahorrar tiempos de traslado. “Yo no mando, como ocurría antes, a que me limpien las calles porque voy a pasar. Me voy como cualquier otro ciudadano. Hay veces que hago una hora, a veces más”, declaró en la conferencia de prensa matutina.

La carpa

El PRD no está de acuerdo con el festejo que llevará a cabo el presidente López Obrador por su triunfo electoral, pues señaló que el mandatario debería hacer un balance de los errores que se han cometido en sólo seis meses de su administración, más que festejar el triunfo que obtuvo en elecciones. Desde el punto de vista de la Dirección Nacional Extraordinaria del PRD, obras como el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas son algunos ejemplos en los que el Ejecutivo ha incurrido en acciones ilegales e irregularidades en su aprobación.