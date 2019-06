Bala humana

Tras el atentado con un libro-bomba que sufrió la senadora Citlalli Hernández, el Senado de la República informó que fortalecerá las medidas de seguridad para garantizar la integridad física de los trabajadores y legisladores en el recinto. Por ejemplo, registro de huellas y fotografía para el acceso al Senado.

Lanzador de cuchillos

Durante la entrega de apoyos por parte del gobierno federal, el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, al igual que sus homólogos, no se salvó de los abucheos; sin embargo, a diferencia del resto, respondió a las muestras de rechazo, pues señaló que él sí puede hablar de frente porque no le teme a nadie y porque nunca se ha robado ni un centavo. Además, se acercó a quienes lo abucheaban para decirles que no tienen calidad moral para dar la cara y él puede hablar frente a todo el mundo.

Caballito

Juan Vergara Fernández —empresario y especialista en materia fiscal, quien fue exonerado el año pasado (octubre 2018) por un juez federal de presuntos delitos que se le atribuían— investiga proyectos de transporte que sean autofinanciables, no contaminantes, seguros y económicos y que puedan ser modelo en el país. Sus investigaciones indican que las plataformas digitales en materia de transporte que operan en México causan un daño al erario cercano a 7,500 millones de pesos por no querer regularse.

Maestro de ceremonias

De acuerdo con la revisión de los informes de contratación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que llevó a cabo el periódico La Jornada, se detectaron contratos por 14 millones de pesos para la renta de cajones de estacionamientos, con la empresa Park Auto, y otros 2 millones en festejos y distintivos de oro de 14 kilates. Por ejemplo, por el día del Juzgador Mexicano y Día Internacional de la Mujer, la SCJN aprobó la renta de mobiliario, imagen y equipo que tuvieron un costo de 341,724 pesos.

Tragafuego

El PRD manifestó su inconformidad por los señalamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador en contra de los opositores al proyecto del aeropuerto en Santa Lucía. La Dirigencia Nacional Extraordinaria del partido del sol azteca aseguró que acosar a los ciudadanos que opinan libremente y ejercen sus derechos no es un acto democrático y argumentó que este tipo de descalificaciones públicas del Ejecutivo federal son graves, ya que el mandatario fue un opositor y criticó prácticas de ese tipo desde el poder.