Guillotina

El Estado Mayor Presidencial está a unos pasos de desaparecer, de acuerdo con lo avalado por los senadores —con votación de 108 a favor, cero en contra y 12 abstenciones— los elementos de este cuerpo deberán ser reincorporados a las Fuerzas Armadas, conservando su antigüedad, rango y prestaciones.

Lanzador de cuchillos

El Partido de la Revolución Democrática en la Ciudad de México acusó al Gobierno capitalino de llevar a cabo despidos injustificados contra sus propios trabajadores y manifestó su solidaridad con los empleados de la administración pública local que fueron despedidos sin liquidaciones. La dirigencia local perredista consideró que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, mantiene un doble discurso respecto de los derechos laborales, ya que las recientes destituciones demuestran lo opuesto.

Payaso triste

El expresidente Enrique Peña Nieto aprovechó sus redes sociales para anunciar que su matrimonio con la actriz Angélica Rivera, con quien tuvo una relación sentimental de aproximadamente 10 años, ha concluido legalmente. El exmandatario priista publicó en sus cuentas de Facebook e Instagram un mensaje de despedida a su ahora exesposa, en el cual le agradeció por haber sido “su compañera, esposa y amiga a lo largo de más de 10 años y por haber entregado su amor, tiempo y dedicación a nuestra familia”.

Oso

El candidato común de los partidos PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, Enrique Cárdenas, fue señalado por cobrar una beca del Conacyt por un monto de 40,000 pesos. El secretario nacional de Derechos Humanos, Carlos Figueroa Ibarra, anunció que denunciará a Cárdenas, ya que no cumple con el reglamento del Conacyt, al no dar al menos una cátedra de 20 horas a la semana. Por su parte, Cárdenas reiteró que no está faltando al reglamento del SNI, tal como ocurre con mucha gente de Morena que también es becada.

Malabarista

El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció una disculpa a la familia de Alfredo del Mazo González, luego de que hace unos días lo vinculó con la construcción del cancelado aeropuerto de Texcoco. El mandatario dijo que el gobernador del Edomex, Alfredo del Mazo, le solicitó que se aclarara que su padre no estuvo involucrado en ningún proceso del aeropuerto. AMLO aseveró que hizo una revisión y constató que efectivamente el recién fallecido Alfredo del Mazo no tuvo nada que ver con este proyecto cancelado.