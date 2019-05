Puma

El presidente López Obrador dijo en su conferencia matutina que tiene conocimiento de las críticas que ha recibido su gobierno por asegurar que en seis meses se reducirá la violencia. Sin embargo, indicó que dará a conocer resultados que confirmarán que su gobierno está avanzando en este tema.

malabarista. Luego de que la minuta de la reforma educativa se quedara a un voto de ser aprobada en lo particular en la Cámara de Senadores, el legislador morenista Salomón Jara Cruz explicó que su ausencia en el salón de plenos durante la votación de la reforma educativa se debió a que su hija sufrió un accidente y desconocía su estado de salud. Por su parte, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, sostuvo que no habría sanción para ninguno de los senadores que no estuvieron en el momento de la votación.

Tragafuego

El senador de la República por el PAN, Santiago Creel, destacó la formación académica de Enrique Cárdenas, candidato común a la gubernatura de Puebla por los partidos PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, al calificarla como “lujo”, y señaló que en otras entidades del país desearían poder contar con candidatos y gobernadores con esa capacidad intelectual. Además, comparó a Cárdenas con el aspirante morenista, Miguel Barbosa, a quien señaló como alguien “que ni a licenciatura llega y se está ostentado como tal”.

Bala humana

Ciudadanos manifestaron que el alcalde del municipio de San Pedro Garza García, perteneciente al estado de Nuevo León, Miguel Treviño de Hoyos, firmó un acuerdo para ceder bienes públicos y que su antecesor, Mauricio Fernández Garza, construya La Milarca, donde exhibirá su colección privada, lo cual viola la ley. Vecinos de la localidad indicaron que el acuerdo de voluntades violó el artículo 85 de la ley de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano de Nuevo León.

Payaso burlón

Tras un paro de transportistas en Nuevo León para exigir un aumento al cobro del servicio de transporte, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón, mejor conocido como el Bronco, dijo que está analizando el paro para poder aplicar una probable sanción, luego de que 800,000 usuarios resultaron afectados y empresarios reportaran pérdidas por unos 570 millones de pesos. Indicó que esperará una respuesta de sus abogados, pues las posibles acciones contra los transportistas deben apegarse a “las que la ley dice, nada más”.