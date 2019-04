Carrito

En el marco del Día Mundial sin Automóvil,el diputado del Congreso de la CDMX Miguel Macedo Escartín presentó un punto de acuerdo para iniciar un plan y declarar el último viernes de cada mes como “día sin automóvil particular para funcionarios”, al considerar que el ejemplo es importante para la ciudadanía.

Foca

La Sala Regional Monterrey del TEPJF confirmó su compromiso contra la violencia a las mujeres. En el Día Naranja, que celebra la erradicación de ésta, la sala presidida por el magistrado Ernesto Camacho determinó la existencia de violencia política de género en San Luis Potosí contra María Patricia Álvarez, militante del PT, por la publicación de una nota en un periódico local. Pero el dato relevante es que en la discusión del caso, Camacho refrendó: “Esto es lo que hace rechazable la nota, esto es lo que los jueces no podemos permitir”.

Domador

Por no trabajar de manera disciplinada, el grupo parlamentario de Morena en el Congreso de Sonora expulsó al diputado Luis Armando Colosio. La coordinadora de la bancada, Ernestina Castro, explicó que Colosio, que no es militante de Morena y fue un candidato externo en las pasadas elecciones, presentó varias faltas de indisciplina al interior y exterior del partido, ya que no se presentaba a reuniones, ni respetaba acuerdos, además de que faltaba a las sesiones del pleno y votaba a favor de decisiones ajenas a Morena.

Palomitas

Una vez más la senadora morenista Jesusa Rodríguez volvió a publicar a través de su cuenta de Twitter un video respecto a los alimentos, sin embargo, en esta ocasión no fue para criticar, sino para agradecerle al equipo del Senado que sirve comida a los legisladores por la opción vegana que implementaron en el menú. Rodríguez señaló que espera que exista este tipo de alimentos en todos los restaurantes de la Cámara Baja, ya que sus colaboradores u otros integrantes del Senado pueden tener las mismas prácticas.

Equilibrista

El Partido Verde Ecologista de México fue sancionado con una multa de 126,735 pesos por el spot denominado “Barbosa gobernador” en el cual sólo aparecía el logotipo del PVEM y no aclaraba nunca que Barbosa era abanderado por la coalición Juntos Haremos Historia. La sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó la multa al PVEM al determinar que el uso indebido de sus prerrogativas en radio y televisión podría generar confusión al electorado.

