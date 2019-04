Payaso triste

El PES perdió su registro en la CDMX porque no alcanzó el umbral mínimo de votación que exige la ley; es decir, al menos 3% de los sufragios que se emitieron para la jefatura de Gobierno, diputaciones y alcaldías. En sesión extraordinaria, el Consejo General del INE aprobó por unanimidad el acuerdo.

Foca

El candidato a gobernador de Puebla por la coalición Juntos Haremos Historia, Miguel Barbosa, no quiere cantar victoria antes de tiempo. El aspirante morenista señaló que no se va a confiar de los 33 puntos de ventaja que lleva a pesar de que el PAN diga que son 17 en sus encuestas de Facebook, por lo que manifestó que se siente bien, ya que es el resultado de mucho trabajo, incluso mencionó que en Semana Santa trabajará hasta el miércoles y de jueves a sábado hará trabajo de gabinete. “Siempre he sido así, nunca he tomado vacaciones”, añadió.

Elefante equilibrista

Tras darse a conocer la supuesta orden de aprehensión en contra del exgobernador Mario Marín Torres, derivada de la denuncia de la periodista Lydia Cacho, Ramón Fernández —coordinador de la campaña de Alberto Jiménez Merino, candidato priista al gobierno de Puebla— señaló que no tienen nada confirmado, por lo que consideró que se trata de un rumor generado por “el nerviosismo en los cuartos de guerra de los contendientes a la gubernatura de Puebla”. Añadió que el caso ya fue resuelto por la SCJN.

Bala humana

En una finca de la colonia El Colli, en el municipio de Zapopan, Jalisco, se localizaron 15 cuerpos (una mujer y 14 hombres) sepultados de manera clandestina. El titular de la Fiscalía General del estado, Gerardo Octavio Solís Gómez, informó que se inició la investigación a raíz de una denuncia anónima; además, detalló que por el momento no hay personas detenidas. Indicó que “se tienen datos de que en esta finca se dedicaban a la venta de droga. Llevaremos a cabo todas las diligencias para el esclarecimiento de los hechos”.

Mago

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, demostró su solidaridad ante el incendio de Notre Dame en París, Francia; sin embargo, no todos lo vieron con buenos ojos. Resulta que Ebrard publicó un tuit en el que indicó que es capaz de ayudar en la reconstrucción del monumento, pero los damnificados del S-19 lo criticaron al responderle que “su experiencia ha sido insuficiente para garantizar la reconstrucción a miles de damnificados en la CDMX, Chiapas, Oaxaca, Morelos y Puebla”.