Estrellas

Jorge Chávez Presa representará a México, España, Venezuela, Costa Rica, El Salvador Nicaragua y Guatemala como director ejecutivo en el Consejo del Banco Mundial. Dichos países apoyaron al nominado por el titular de la SHCP, Carlos Urzúa. Chávez Presa comenzó sus funciones como parte del organismo el 1 de abril.

Enanos

Ya se les está haciendo hábito a organizaciones hacer su cochinito los fines de semana en las casetas de Capufe, sin que la autoridad intervenga. Lo que era una estrategia para protestar se ha vuelto un mecanismo de financiamiento que deja buena renta. La razón para tomar las casetas ya es irrelevante. Sin personal de Capufe presente, los manifestantes sólo dicen “liberamos la caseta, pague la mitad”, pero el paso se libera hasta que reciben el dinero. ¿Y cuando ocurra un accidente, el seguro se hará cargo si el vehículo no pagó peaje? Es pregunta.

Mimo

Luego de que el expresidente Vicente Fox denunciara que un presunto “comando armado” intentó ingresar a su casa, diputados del PT y sin partido no descartaron que el exmandatario haya mentido, e incluso acusan que es capaz de inventar un autoatentado. El diputado Ricardo Gallardo Cardona dijo que el guanajuatense está exagerando, por lo que no está de acuerdo en que se le asigne seguridad. Por su parte, el legislador del PT, Benjamin Robles Montoya, señaló que Fox “es capaz de hasta inventarse un autoatentado”.

Reflectores

El presidente Andrés Manuel López Obrador no sólo ganó las elecciones del año pasado, ahora también el spot que utilizó durante su campaña electoral, el cual incluye el tema “Hoy despierto”, escrito por su esposa Beatriz Gutiérrez, fue nombrado el mejor del 2019 por The Washington Academy of Political Arts & Sciences. La también titular de la Coordinación Nacional de Memoria Histórica y Cultural de México anunció a través de su cuenta de Twitter el triunfo y felicitó a todos los participantes.

Malabarista

La expresidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, definió como “reformita” a la nueva propuesta en materia de educación por parte del gobierno federal; sin embargo, agregó que lo respeta y no desea tener un conflicto con él. “No queremos ningún pleito con ningún gobierno, cuarta, quinta o décima transformación, mi respeto al señor presidente, pero zapatero a tus zapatos, respeto a la autonomía sindical”.

