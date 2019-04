Oso

Los legisladores del Congreso capitalino ya se están preparando para las vacaciones de Semana Santa. Resulta que modificaron el calendario de sesiones del segundo periodo ordinario del primer año de ejercicio para poder descansar 11 días. contemplan sesionar del 2 al 4 de abril, del 9 al 11, del 23 al 26 y del 29 al 30.

Payaso burlón

Luego de desatarse una discusión entre senadores morenistas contra el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano por la autenticidad de la firma de la senadora del PES Sasil de León Villard en un documento de la Jucopo, referente a las ternas para integrar la Comisión Reguladora de Energía, la legisladora del PES confirmó que la firma sí es suya y señaló que no debe existir duda sobre el contenido del acuerdo. Aclaró que no llevará a cabo acciones en contra de quienes hayan dudado de la legitimidad de su firma.

Trapecista

Tras las acusaciones del consejero morenista Alejandro Rojas Díaz Durán en las que señala al candidato de Morena a la gubernatura de Puebla, Miguel Barbosa, de haber comprado una casa del expresidente Miguel de la Madrid, el aspirante aclaró que dicha propiedad no es del exmandatario priista e indicó que lo demandará por la vía civil “por todas esas infamias, por daño moral”. Agregó que el consejero morenista apoya al PAN para perjudicar a Morena; sin embargo, dijo que no funcionará, ya que declarará la propiedad en su 3de3.

Quimera

El senador morenista Ricardo Monreal señaló que no se involucrará en el proceso de renovación de la dirigencia de Morena, ni en las decisiones que tome su partido, ya que no se distraerá de su función como senador y coordinador de su bancada. Monreal señaló que no acompañará a candidatos en actos partidistas; además, descartó buscar un espacio de poder en la institución política, pues tiene mucho trabajo en el Senado como “para atender los reclamos de la oposición y también de Morena al interior del grupo”.

Maestro de ceremonias

El personal del Congreso de la Ciudad de México, que resultó herido durante la riña entre taxistas y comerciantes que intentaban ingresar a la fuerza al recinto legislativo, fue reconocido durante la sesión. La diputada del Partido del Trabajo Lizette Clavel Sánchez presentaba en tribuna un punto de acuerdo referente a la capacitación del personal de ese recinto cuando pidió al pleno que se hiciera el reconocimiento. También enfatizó la necesidad de becar a los trabajadores.

