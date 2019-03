Tamborilero (redoble)

El Comité de Ética de la Cámara de Diputados admitió la primera queja presentada por la diputada Ana Paola López Birlain, del PAN, contra Irma Juan Carlos, de Morena, por presuntas agresiones físicas sufridas en diciembre, cuando se discutía el dictamen de la ley de ingresos del 2019.

Equilibrista

El dictamen en materia de revocación de mandato no fue bien visto por la bancada del partido Movimiento Ciudadano, por ello la diputada Martha Tagle anunció que su partido votará en contra. La legisladora señaló que esta reforma es un instrumento político para hacer campaña a favor del partido en el gobierno, porque la única forma para que su bancada cambie su voto es que la solicitud sea por parte de la ciudadanía y que se cambie la fecha para que no coincida con las elecciones a diputados.

Payaso triste

El panista Salvador Escobedo manifestó inconformidad con su partido al renunciar a su cargo de secretario general del Comité Directivo Estatal. Escobedo dio a conocer la noticia por medio de un tuit en el que publicó su carta de renuncia, en la que argumentó que su decisión se debió a que no tienen sentido las decisiones de la dirigencia del partido. El exdirigente dijo que se va satisfecho de haber sido congruente y agregó que “la historia se encargará de juzgar las decisiones que se han tomado desde las dirigencias”.

Estrellas

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dio posesión a María Candelaria Ochoa Ávalos, feminista, activista y académica, como nueva titular de la Conavim. Acompañada por el subsecretario Alejandro Encinas, Sánchez Cordero enfatizó la gran labor que tendrá Ochoa Ávalos, para cumplir con su encomienda y eliminar la violencia de género. Ochoa fue diputada federal por la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, donde se desempeñó como secretaria de la Comisión de Igualdad de Género.

Bala humana

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo, señaló que no habrá ningún banco, restaurante o negocio dentro de San Lázaro que no pague renta y agregó que desconoce el monto de recursos que el órgano legislativo perdía por no cobrar renta de esos negocios. También indicó que desconoce si esos negocios pagaban electricidad. Por cierto, en San Lázaro hay restaurantes, dos estéticas, cafetería y bancos que dan servicio a trabajadores y legisladores.