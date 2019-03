Trapecista atrevido

Mediante una nota de prensa, Marko Cortés Mendoza, presidente del PAN, indicó que se debe dar a conocer cuántos grandes capos de la droga y líderes de organizaciones criminales han sido procesados “en la lógica de que la inseguridad se combate como la corrupción, de arriba a abajo”.

Tigre

En la entrega de apoyos de programas de bienestar en Puebla, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en compañía del gobernador interino, Guillermo Pacheco Pulido, pidió que las elecciones para la gubernatura de Puebla se lleven a cabo de manera transparente, incluso advirtió que nadie se atreva a usar su nombre para beneficiar una candidatura, ya que su único amo es el pueblo mexicano. Enfatizó que ya hubo un cambio de mentalidad en la gente, pues ya despertó y es capaz de identificar a políticos que no luchan por ideales o principios.

Tamborilero (redoble)

El diputado local del PAN, Héctor Barrera Marmolejo, planteó una iniciativa de ley para brindar transporte gratis a los vecinos que integren sus comités ciudadanos, con la finalidad de facilitar su desempeño e incentivar la participación social. Ello para que sean acreditados con derecho a gratuidad en toda la red del Sistema de Transporte Público de CDMX. Consideró que la acción fortalecerá la participación ciudadana y ayudará a facilitar el desempeño de los encargos para los cuales fueron electos.

Elefante equilibrista

El titular de la secretaría de Seguridad Ciudadana de CDMX, Jesús Orta, aseguró que en los últimos años la policía no actuó con estrategia y dejó de coordinarse con las demarcaciones. Además, permitió crecer a las organizaciones del crimen organizado al brindarles protección y complicidad en sus acciones. Asimismo, el gobierno de la ciudad y la Secretaría de Seguridad Pública abandonaron a las y los policías. Sin embargo, señaló que no hay pretextos y que no se van a “achicar ante el tamaño del reto”.

Quimera

La Arquidiócesis de México señaló que en los 100 días del nuevo gobierno federal ha presenciado “mucha confrontación entre el presidente y sectores que piensan distinto”, lo cual demuestra una polarización social y política. Por ello, indicó que para buscar la unidad y la reconciliación para mejorar el país se deben sumar el presidente, los empresarios, la iglesia y los mexicanos. Por otra parte, mencionó que en la lucha por combatir la corrupción no se tienen que deteriorar políticas públicas que han ayudado a grupos vulnerables.