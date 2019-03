ELEFANTE. El diputado Emmanuel Reyes Carmona manifestó su conformidad al aprobarse la Guardia Nacional en algunos congresos locales. Exhortó a los legisladores a aprobar esta reforma, ya que en tiempos de violencia no se le puede negar a los mexicanos una oportunidad de estabilidad social.

REFLECTORES. El expresidente Enrique Peña Nieto no sólo no debe ser consejero político nacional del PRI, sino que procede su expulsión de las filas del tricolor por el inmenso daño que le causó llevándolo a la peor derrota de su historia en el 2018, según demanda un grupo de priistas que integra Democracia Interna, expresión nacional en pos de su refundación, identificada con Ulises Ruiz Ortiz, exgobernador de Oaxaca. Quienes conocen la forma antidemocrática de operar políticamente del oaxaqueño, no dan crédito a sus demandas .

PELOTA. De la terna para ocupar el espacio que dejó el comisionado del INAI, Carlos A. Bonnin Erales, al menos dos nombres suenan: el doctor José Guadalupe Luna Hernández, actual comisionado del Infoem, con cartas de ser progresista, independiente, que fue bien evaluado por los senadores. Pero no va solo, otro finalista es el doctor Ernesto Villanueva, a quien la oposición PRI-PAN-PRD considera que representa la propuesta lopezobradorista para desaparecer el INAI que, aventuran algunos, no es muy del agrado del presidente de México.

TAMBORILERO (REDOBLE). El expresidente Vicente Fox y la diputada Tatiana Clouthier se enfrentaron a través de Twitter, debido a la publicación del libro Juntos hicimos historia. La discusión se originó por un tuit del panista, en el que mencionó: “¡Ah, qué cuento eres, Tatianita! ya no hayas como levantarle el rating de los 100 días”. Ante esto, Clouthier, excoordinadora de campaña de Andrés Manuel López Obrador, respondió: “Qué pena da cómo te refieres a las personas. Eres expresidente, esperaría te asumieras como tal”.

PÚBLICO. El PRI le exigió a Morena que se pronuncie sobre la autenticidad de un supuesto manual para eventos del presidente Andrés Manuel López Obrador en estados gobernados por partidos de oposición. El PRI publicó en su cuenta de twitter la foto del supuesto documento en el que se pide emitir sonidos de desaprobación a los gobernadores que no son parte de Morena y apoyar con manifestaciones de alegría al primer mandatario. El partido tricolor manifestó que este tipo de acciones promueve la polarización y encono.