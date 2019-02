Tragafuego

Tres elementos del agrupamiento de Fuerzas Especiales de Seguridad fueron puestos a disposición de la FGJEM por su presunta participación en el homicidio de una mujer. La secretaria de Seguridad, Maribel Cervantes Guerrero, ordenó una exhaustiva investigación para determinar las causas.

Malabarista

Después de darse a conocer que el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, no había reportado en su declaración patrimonial un departamento de la torre Briar Place en Houston, Texas, con un costo de 346,500 dólares, el secretario expuso que la propiedad no fue adquirida por él, sino por su esposa en 1992 y en el 2016 fue donada a una sociedad estadounidense. También agregó que no registró la propiedad en su declaración porque las acciones de esa sociedad pasaron a la titularidad de su hijo.

Reflectores

El consumo de pilas de energía en el mundo es cada vez mayor y se generan millones de piezas de residuos, por lo que es importante fomentar la cultura del acopio de esos dispositivos de almacenamiento una vez que dejaron de ser útiles, para frenar la contaminación por su incorrecto confinamiento. En el 2018 se acopiaron 98 toneladas de pilas a través del programa IMU Recicla, pero no es suficiente, por lo que Grupo IMU impulsa una iniciativa de acopio de pilas, para lo cual convocó a un concurso de cartel y video con esa temática.

Tamborilero (redoble)

El alcalde de Ecatepec, Fernando Vilchis, enfatizó que Ecatepec registra aproximadamente 1,800 denuncias laborales de exempleados, de las cuales 60 causaron ejecución y se deben pagar más de 100 millones de pesos a la brevedad. Vilchis consideró que malas prácticas de administraciones anteriores provocaron la acumulación de demandas laborales de extrabajadores del ayuntamiento, lo que representa un gran problema. Señaló que “fue una mala política meter todo bajo la alfombra”.

Foca

Después de que el director general de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, denunciara a exfuncionarios públicos de haber provocado el debilitamiento de la empresa productiva, ocasionando la disminución de la producción de energía que se consume en el país, el exfuncionario Luis Téllez Kuenzler afirmó que a lo largo de su trayectoria profesional nunca ha incurrido en algún conflicto de interés. También indicó que participó como consejero de una empresa de energía en EU, pero esto fue después de más tres años de haber concluido su cargo.