Arlequín

El presidente del PAN en la Ciudad de México, Andrés Atayde Rubiolo, anunció que impulsará una agenda legislativa ciudadana y opuesta a la oficialista que plantea Morena. Además, afirmó que la agenda empoderará la participación de los ciudadanos e inspeccionará y auditará al gobierno local.

Guillotina

Ante las acusaciones sobre Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado de la República, en las cuales lo señalan como presunto responsable de haber intervenido en el conflicto laboral de las maquiladoras de Matamoros, Tamaulipas, Monreal respondió que no es su facultad ordenarle a nadie que levante una huelga. También mencionó que ha presentado una denuncia penal por suplantación de identidad, pues desde hace meses una pandilla criminal ha usado su nombre para extorsionar.

Mago

En reunión con las comisiones de Educación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, el titular de la SEP, Esteban Moctezuma Barragán, informó que se está desarrollando una “investigación muy profunda” sobre la enseñanza de inglés a través de plataformas digitales, donde el maestro dirige la enseñanza y el niño aprende inglés sin que el maestro necesariamente sepa hablarlo. “Obviamente les vamos a enseñar inglés a todos los normalistas que quieran, pero no tenemos tiempo de esperar a que aprendan”.

Búsqueda

Después de que el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, declarara que no ha podido reunirse de manera formal con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el mandatario respondió que la reunión no se ha concretado debido a que Aureoles realiza un viaje por España. El gobernador de Michoacán señaló que desde el 18 de diciembre solicitó una reunión con el presidente para revisar la agenda y temas del estado; sin embargo, ésta no se ha podido concretar a pesar de que ambos se han visto en eventos.

Domador

En el marco de la Primera Ceremonia de Entrega de Estímulos y Reconocimiento a la Policía Auxiliar y Bancaria en la alcaldía Álvaro Obregón, el titular de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Jesús Orta Martínez, destacó que los principales retos de la presente administración para consolidar la seguridad que merece la sociedad son redignificar la policía y recuperar la confianza. El funcionario señaló que no basta con que hagan su trabajo, sino que es necesario que éste se lleve a cabo de manera digna.