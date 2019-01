Tragafuego

El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal Ávila, denominó el combate en contra del robo de combustible como la segunda expropiación petrolera, debido a que la delincuencia ya está perdiendo el control de la riqueza del país. señaló que AMLO ha enfrentado sabotajes y resistencias.

Uno de los cambios sustanciales del gobierno es en educación. Y no se trata de la sede de la SEP, sino de procesos convergentes en el sistema. Se sabe que vienen cambios profundos en evaluación, que no resistía más como herramienta para apuntalar la enseñanza y, por ello, los expertos no descartan cambios, dado que uno de los problemas en el INEE en la gestión de Eduardo Backhoff es que las cosas se han hecho tan mal que el término evaluación perdió relevancia, o como se dice coloquialmente, se “quemó” el concepto.

Durante la presentación del programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador, mencionó que ya comenzó la distribución de la Cartilla Moral, escrita por Alfonso Reyes, cuya finalidad es compartir y reforzar valores culturales, morales y espirituales; el ejemplar fue obsequiado a los asistentes. Además, pidió a los adultos mayores leer la cartilla y compartir su contenido con sus familiares para robustecer los valores y construir una sociedad mejor.

El legislador del Partido Verde Ecologista Arturo Escobar y Vega festejó la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador de reconsiderar el diseño de la Guardia Nacional para que la dirija un mando civil. El diputado ecologista enfatizó que es urgente aprobar la Guardia Nacional, ya que los niveles de inseguridad han incrementado de manera alarmante, por lo que ahora ya no existen excusas para no apoyar la instauración de una instancia enfocada en combatir el crimen organizado.

Tras la polémica que generó el tuit de Gabriel Quadri, en el cual mencionó que México “sería un país de desarrollo medio si no tuviera que cargar con Guerrero, Oaxaca y Chiapas”, el gobernador del estado de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, anunció que le enviará al domicilio de Quadri, facsímiles de los Sentimientos de la Nación, del Acta de la Independencia y de la Abolición de la Esclavitud en México, firmadas en Chilpancingo, como prueba de la gran aportación histórica que ha hecho Guerrero a México.