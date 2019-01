Tragafuego

La senadora del PAN Xóchitl Gálvez criticó la estrategia del gobierno para combatir el robo de combustible, pues considera que cerrar los ductos para el suministro es como si se quisiera acabar con borrachos cerrando las cantinas. Además, enfatizó que desean ayudar sin afectar a los ciudadanos.

Equilibrista

Tras la contingencia del suministro de gasolina en el valle de México, las autoridades de Nezahualcóyotl, Edomex, implementaron el programa En Neza, Seguridad en Bici, que consiste en realizar patrullaje en bicicleta en los 100 cuadrantes en los que está dividida la zona municipal. El director de Seguridad Ciudadana, Jorge Amador, señaló que las patrullas de la policía local atenderán sólo casos de emergencias. También mencionó que este programa estará hasta que se regularice la distribución del combustible.

Mimo

La sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dio un plazo de cinco días al PRD para que atienda la denuncia en contra del gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, quien ofreció su apoyo a José Antonio Meade, excandidato presidencial, durante la etapa de campaña. Los magistrados convocaron al PRD a resolver este tema que surgió de la queja del militante perredista Luis Manuel Arias Pallares. Es decir, el partido debe determinar si existe o no motivo para destituir del PRD al mandatario estatal de Michoacán.

Oso

Después de que el gobierno federal defendiera su estrategia para combatir la extracción ilícita de gasolina y de anunciar que ya estaban trabajando para restablecer el suministro, el exmandatario Felipe Calderón Hinojosa anunció, por medio de Twitter, que su gobierno luchó con firmeza en contra de todas las formas de crimen organizado, incluyendo las del robo de combustible, sin perjudicar a los ciudadanos y que las pérdidas por este delito y las fugas identificadas eran 10 veces menores en comparación con lo que hay en la actualidad.

Foca

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación descartó la demanda emitida por Juan Manuel Zepeda en contra de la negativa de la Junta de Coordinación Política de reintegrarlo como integrante de la Comisión de Justicia del Senado. El pleno de la Sala Superior determinó que la demanda de Zepeda no puede proceder, debido a que cambió la situación jurídica del perredista, pues actualmente no ejerce sus funciones como senador y no puede participar en las sesiones del congreso alto ni formar parte de una comisión.