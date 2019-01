Payaso enojado

Después de que Ricardo Monreal publicara un tuit, señalando declaraciones de testigos en Eu sobre sobornos a altos mandos de la policía y el ejército mexicanos, Miguel ángel Osorio Chong se mostró molesto ya que pone en duda la lealtad de las fuerzas de seguridad mexicanas.

Equilibrista

El PRD expresó su inconformidad ante la decisión del gobierno de no firmar el Acuerdo de Lima, el cual rechaza el nuevo mandato de Nicolás Maduro en Venezuela. A través de un comunicado, el partido lamentó que el gobierno mexicano no se solidarice con Venezuela, en especial con el Grupo de Lima. El PRD manifestó que ha respaldado que los gobiernos populares deben ser productos de elecciones democráticas “y no de simulaciones autoritarias”. Por ello, el partido expresó su solidaridad con los venezolanos.

Cortina intermedio

Por medio de un mensaje a través de redes sociales, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó un encuentro que tuvo con la ganadora del certamen Miss Mundo 2018, Vanessa Ponce de León, originaria del estado de Guanajuato, en Palacio Nacional. El jefe de estado expresó: “México obtuvo el primer lugar en un certamen de belleza muy peculiar, porque es belleza con propósito”, y agregó que no están peleados con la belleza, ya que pueden hacer cosas relevantes sin dejar de admirar la belleza con una causa.

Tragafuego

Respecto a una petición de la plataforma change.org, que solicita retirar a la policía charra que se incorporó para la vigilancia de Garibaldi y la alameda central, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, declaró que mantendrá un diálogo con las asociaciones que se han manifestado en contra de estos elementos de seguridad; sin embargo, enfatizó que han presentado buenos resultados. Dicha petición argumenta que la policía charra tiene como fin disminuir delitos de bajo impacto.

Malabarista

A través de una transmisión en vivo en Facebook, la secretaria Luisa María Alcalde comunicó que este año podrán inscribirse todos los jóvenes que deseen al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, ya que el único requisito es tener entre 18 y 29 años de edad. Sin embargo, agregó que a pesar de que no hay condiciones que limiten a los jóvenes a solicitar dicha beca que consta de 3,600 pesos durante 12 meses, sólo se les otorgara el apoyo a 2 millones 300,000 becarios.

[email protected]