Oso

El presidente de Nueva Alianza, Luis Castro Obregón, manifestó que, al intentar recuperar su registro nacional, no tiene la finalidad de revivir su partido, sino de crear otro a partir de sus alianzas estratégicas. Castro dijo que es el inicio de un nuevo proyecto y que su bancada cumplirá con todos los requisitos.

Bala humana

Mientras que unos disfrutaron los regalos de los reyes magos, otros se quedaron con las manos vacías, o al menos eso es lo que aseguró el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal Ávila, al afirmar que no se cumplieron los deseos de sus adversarios; es decir, no hay una debacle económica ni una ruptura social. A través de Twitter, el senador morenista señaló que en Día de Reyes no se cumplieron los presagios de sus oponentes políticos, como una fuga masiva de capitales o una devaluación...

Payaso enojado

Ante la polémica de los despidos masivos en las diferentes dependencias del gobierno, los diputados priistas mostraron su apoyo a los trabajadores despedidos al pedir no señalar a los empleados como aviadores con el fin de justificar su despido, debido a que entre los afectados hay gente honrada que tenía más de 20 años de antigüedad y ha demostrado ser profesional en su trabajo. El coordinador de los diputados del PRI, René Juárez Cisneros, señaló que los perjudicados han denunciado despidos arbitrarios.

Malabarista

El PAN manifestó su apoyo a través de votos en la Cámara de Diputados para aprobar leyes necesarias para combatir inseguridad y corrupción. El líder de los diputados del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, señaló que su bancada proporcionará los votos necesarios para solucionar dichos problemas de manera rápida, pero bien. Por otra parte, recordó que su partido impulsó la propuesta de dialogar el tema de la Guardia Nacional con ciudadanos, organizaciones civiles y gobernadores para obtener sus puntos de vista.

Cortina intermedio

Los diputados perredistas indicaron que se les debe explicar a los ciudadanos los problemas de abastecimiento de gasolina que sufren los estados de Hidalgo, México, Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Querétaro. El diputado perredista Emmanuel Reyes Carmona manifestó su preocupación ante este problema y reconoció que Petróleos Mexicanos se esmera en aumentar hasta en 20% su distribución en dichas entidades por medio de autotanques y carrotanques.

[email protected]