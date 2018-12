Campanas

Mauricio Kuri, quien tras el deceso de Rafael Moreno será el coordinador del PAN en el Senado de la República, afirmó que trabajará para dar continuidad al propósito del exgobernador de Puebla de tener una bancada panista unida y tender puentes de comunicación con el resto de los partidos.

Letrero

En relación con el accidente aéreo en donde murieron Rafael Moreno Valle y su esposa, la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso, en reunión con su gabinete, Andrés Manuel López Obrador pidió a funcionarios federales “actuar con mucha prudencia para evitar cualquier polarización en el medio político, que se respetara a los adversarios (...) a no caer en provocaciones”, ya que estas tragedias, dijo Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, suelen ser utilizadas con base en intereses y con el objetivo de manipular.

Quimera

El coordinador del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio, rechazó los señalamientos del presidente, quien responsabiliza a “grupos mezquinos y neofacistas de este clima de encono” relacionado con el fallecimiento de la gobernadora de Puebla y su esposo. “Desafortunadamente no sé a quién se dirija, creo que en su lenguaje el presidente de la República tiene que ponerle nombre y apellido para que puedan responderle. Ese no es el camino correcto, no creo que deba ser el presidente el que haga este tipo de declaraciones”, expresó el legislador.

Zancos

Felipe de Jesús Cantú, candidato del PAN a la alcaldía de Monterrey, solicitó abrir la totalidad de los paquetes electorales y transparentar así el resultado de los comicios extraordinarios del 23 de diciembre pasado en Monterrey. Al muy estilo de AMLO, previo al inicio del recuento de los paquetes electorales, el panista señaló que, en aras de la transparencia y ante algunas inconsistencias detectadas, lo ideal es recurrir al “voto por voto, casilla por casilla”. Son 800 casillas cuyos paquetes tendrían que ser llevados a recuento.

Payaso malabarista

“Aquí nadie se va a salvar de la austeridad republicana, porque es lo que está pidiendo la gente, que se cuiden más los recursos públicos, que no haya desperdicio de los mismos”, enfatizó el coordinador en la Cámara de Diputados del Movimiento Regeneración Nacional, Mario Delgado Carrillo, quien además advirtió que la oposición, los gobernadores, presidentes municipales y órganos autónomos deben entender que se inició una nueva etapa de gasto eficiente y sin despilfarros, sostuvo.

[email protected]