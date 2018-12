Quimera

La candidata para ocupar el puesto de ministra en la SCJN, Loretta Ortiz Ahlf, se mostró comprometida con la imparcialidad e independencia al anunciar por medio de Twitter su renuncia al partido Morena como militante, ya que tiene como objetivo despejar las dudas sobre su participación independiente.

Arlequín

Tras darse a conocer el paquete económico 2019, el encargado de la Comisión de Cultura, Sergio Mayer, anunció que buscará aumentar el financiamiento, ya que destacó que está comprometido con la “cuarta transformación” en materia de cultura, a través de fundamentos legislativos que desarrollen un modelo exitoso para la actividad cultural; lo cual debe estar enfocado en la protección de los derechos de autor, la propiedad intelectual y la relación entre industrias creativas con los sectores económicos.

Enanos

El PAN mostró su inconformidad ante el paquete económico 2019, por lo que le pidió al poder federal sensibilidad para que el proyecto de presupuesto fomente el desarrollo económico y no sea populista, ya que ningún país se desarrolla con dádivas. El presidente nacional del PAN, Marko Cortés, reprochó el presupuesto de egresos del próximo año al calificarlo de electorero, pues no fomenta la inversión, además de que no incluye nada sobre la disminución de la gasolina ni el IVA como se había prometido.

Guillotina

En un comunicado, el senador de Morena por San Luis Potosí, Primo Dothé Mata, denunció que en los retenes de Huizache y Villa de Arista de dicha entidad se han detectado actos de extorsión a paisanos que regresan a México para pasar las fiestas decembrinas con sus familias. el legislador pidió al INM intensificar el apoyo al Programa Paisano. Además, celebró los diversos dispositivos que se llevarán a cabo en el país, para proteger a los mexicanos que vienen de Estados Unidos a pasar la temporada navideña en México.

Cortina intermedio

El programa Conduce Sin Alcohol ha remitido en los primeros seis días del operativo navideño a 481 varones y 42 mujeres al Centro de Sanciones Administrativas, conocido como torito, por conducir bajo los efectos del alcohol fuera de los límites permitidos. La Secretaría de Seguridad Ciudadana mantendrá hasta enero próximo dicho operativo en el que ha instalado diversos retenes en la Ciudad de México para revisar a todos los automovilistas.

