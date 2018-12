MALABARISTA. Tras la discusión sobre la desaparición del CPTM, el PRI refirió que no se opone a la revisión y actualización de la estructura de la administración, pero no apoyará la eliminación de instituciones que han dado resultados positivos en materia de turismo a nivel internacional si los motivos derivan de reformas por ocurrencia o cambios sin objetivos. Miguel ángel Osorio Chong indicó que el CPTM lleva más de 40 años operando y que sus labores no podrán ser ejecutadas por los integrantes del servicio exterior mexicano.

MONO. Después de que el TEPJF dio a conocer su resolución sobre el caso de las elecciones de Puebla, el consejero presidente del IEE, Jacinto Herrera Serrallonga, indicó que en los videos que presentó el magistrado José Luis Vargas Valdez se muestran mamparas y urnas que el INEE les solicitó y no paquetes electorales como se especulaba. También aclaró que no existe una obligación expresa que exija la grabación de los paquetes electorales y que las cámaras que estaban en las bodegas eran para auxiliar a los policías.

TRAPECISTA. A 100 días de que tomaron protesta los nuevos legisladores, Martí Batres enfatizó que durante ese lapso se ha obtenido una cifra récord en la presentación de propuestas y en las horas laboradas, ya que se garantizaron 100 puntos de acuerdo. También indicó que es la primera vez en 36 años que los legisladores no aprueban reformas privatizadoras, neoliberales o iniciativas que fomenten las desigualdades y dañen al pueblo mexicano; por ello, afirmó que la labor de la LXIV Legislatura ha presentado un cambio.

CORTINA INTERMEDIO. Subió el tono de la confrontación entre el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y el Poder Judicial por el tema de la reducción de salarios. Este lunes, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar, no acudió al evento en Palacio Nacional para la entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos. No obstante, está previsto que Obrador acuda el jueves a la sede de la Corte, para un encuentro con los ministros, el cual servirá para medir los ánimos.

CABALLITO. El PAN afirmó que cree en el federalismo; por ello, creará una barrera en el Congreso de la Unión que proteja la constitución, el límite de los poderes, la libertad y los derechos humanos de la ciudadanía. El líder nacional Marko Cortés afirmó que desea que todos los niveles de gobierno trabajen en conjunto.