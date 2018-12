PAYASO BURLÓN. Tras la resolución del TEPJF, el Partido Acción Nacional manifestó que la revalidación de Martha Erika Alonso como gobernadora electa simboliza la victoria de la democracia y de la decisión de los poblanos. El PAN manifestó que tenían la certeza de que la panista había ganado de manera limpia.

TRAPECISTA. Después de la discusión sobre la aprobación de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República en la Cámara de Diputados, el legislador panista Juan Carlos Romero Hicks pidió a la bancada de Morena no cerrar el diálogo sobre la minuta que recibieron del senado; destacó que su partido está a favor de la creación de una nueva fiscalía que no atienda las peticiones del presidente sino las de los ciudadanos. Romero mencionó que los morenistas le están negando la oportunidad de consolidar la procuración de justicia.

CORTINA INTERMEDIO. Aproximadamente 50,000 perredistas renunciaron a su partido para formar parte del Movimiento Nacional por la Esperanza (MNE), una organización liderada por René Bejarano y partidaria de Morena. El experredista Alejandro Sánchez Camacho afirmó que los nuevos integrantes del MNE están a favor de las propuestas del actual presidente Andrés Manuel López Obrador, quien, aseguran, sigue el modelo izquierdista a favor de los mexicanos,por lo que no piensan obstaculizar al nuevo gobierno como el PRD lo ha hecho.

EQUILIBRISTA. El PRI admitió que en tiempos de adversidad es cuando requieren regresar a sus orígenes, con el fin de que se renueven y puedan recuperar la confianza de la sociedad. En la toma de protesta del nuevo presidente del PRI en Guerrero, Esteban Albarrán Mendoza, Claudia Ruiz Massieu, lideresa del PRI, exhortó a su militancia a empezar una nueva etapa con valor y en unidad. Sostuvo que en esta nueva etapa se debe defender lo que funciona y que tienen que atreverse a cambiar o modificar todo lo que se debe cambiar.

TRAGAFUEGO. Ante la discusión sobre la cancelación de la reforma educativa, el legislador del Partido Verde Ecologista de México Arturo Escobar y Vega dijo que sería peligroso cancelarla, ya que se corre el riesgo de regresar al chantaje, debido a que no existen motivos para no evaluar a los maestros y que es necesaria para validar ascensos o aumentos de salarios. Por ello, anunció que su partido no respaldará la propuesta de cancelar dicha reforma si representa daños en el sistema educativo.