Estrellas

El gobernador electo de Veracruz, Cuitláhuac García, presentará a cinco mujeres que serán integrantes de su gabinete ampliado. El veracruzano lanzó la invitación para la presentación de las titulares. El morenista parece que va en serio con el tema de la paridad de género dentro de su gobierno.

Domador

El Instituto Mexicano para la Competitividad y Transparencia Mexicana celebra la publicación de los nuevos formatos públicos de declaración patrimonial y de intereses en el Diario Oficial de la Federación. Los organismos refieren que con estos formatos se puede empezar a reconstruir la confianza de los ciudadanos en la clase política y, de paso, se fortalece el combate a la corrupción, pues como su publicación será obligatoria, se podrán ventilar los intereses de los funcionarios, además de darles seguimiento.

Enanos

Mañana se hará oficial la designación de Rafael Moreno Valle como nuevo coordinador del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Senadores, en relevo de Damián Zepeda Vidales. Fiel a su estilo, la senadora Xóchitl Gálvez externó su parecer sobre el tema: “Si hay un acuerdo, no sé para qué se hacen güeyes”. Más claro ni el agua. En cosa de horas, Marko Cortés, nuevo presidente nacional del PAN, informará acerca de su decisión respecto al nombramiento del exgobernador de Puebla, quien le dejó el poder estatal a su esposa...

Tragafuego

Muy firme, el jefe de gobierno, José Ramón Amieva, indicó que no habrá impunidad por la irrupción policiaca en San Juan Ixhuatepec, Estado de México. Hasta ahora no hay sancionados, a pesar de que ya identificaron a 14 posibles policías agresores; sin embargo, no se han presentado pruebas de su participación. Amieva comentó que hay una investigación en curso contra los oficiales que participaron en el operativo, el cual dejó daños por 1 millón 350,000 pesos, de acuerdo con aseguradoras.

Maestro de ceremonias

Con 18 votos a favor y dos en contra, la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados aprobó cambiar el orden de la banda presidencial que recibirá el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, el próximo 1 de diciembre, esto con el fin de que los colores concuerden con la bandera nacional. Parece que a Morena sí se le hizo, pues hay que recordar que en el 2010 el PAN impulsó una iniciativa para cambiar el orden de los colores de la bandera.

