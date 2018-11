Mimo

AMLO salió de su encuentro con empresarios en Polanco, cuando una señora de la tercera edad le pidió ayuda para comer. El político le mostró su cartera vacía, pero enseguida un integrante de la ayudantía le extendió 200 pesos, mismos que Obrador le entregó a la fémina, de quien se despidió con un: “ándale, corazoncito”.

La carpa

La excandidata presidencial Margarita Zavala considera que el país requiere nuevos espacios públicos para formar oposición, pues la oposición no es “hacerle la vida imposible” a un presidente, gobernador ni alcalde, sino evitar claudicar en los principios, en las convicciones, trabajar en las propuestas y sacar adelante al país. En su opinión, en los partidos políticos se está viviendo un colapso, pues cada uno “tiene sus grandes problemas, lo que necesitamos son nuevos espacios públicos para formar oposición”.

Tamborilero (redoble)

El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, anunció este lunes 21 cambios en su administración. Con los relevos, tanto en mandos superiores como medios, suman ya más de 100 cambios en sus primeros tres años de gobierno. El funcionario explicó que “la administración estatal entró en un proceso de reingeniería para ser más eficientes en todos los aspectos, razón por la cual también se realizaron los relevos; necesitamos hacer las cosas diferentes para tener resultados diferentes”.

León

El padre Alejandro Solalinde señaló a Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la Asociación Alto al Secuestro, como responsable de la fabricación de culpables con los regímenes de PAN y PRI. “Yo he sufrido esto, me han llamado muchas víctimas y detrás de esta fabricación de culpables siempre he encontrado a esta señora Isabel Miranda de Wallace, pero, también, es increíble cómo ha hecho esa conectividad entre el sistema, entre un gobierno, el primero panista y ahora también con el PRI”.

Cortina intermedio

El alcalde de la delegación Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo Guerra, afirmó que la demarcación aceptó la recomendación 19/2018 que recibió de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, ello luego de que en el 2016 se exhibieran los rostros de diversos ciudadanos a través de la red social Periscope y el derecho de presunción de inocencia por parte del ex city manager Arne aus den Ruthen Haag y la exjefa delegacional Xóchitl Gálvez.

