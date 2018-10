Arlequín

Los diputados perredistas calificaron de “ falsa e insidiosa” la petición de la otras bancadas de San Lázaro para que la ASF, la Segob y el INAI investiguen las irregularidades y desvío de recursos durante la administración del exgobernador de Morelos Graco Ramírez. El que nada debe nada teme.

Campanas

Entre los senadores de Morena ya se prendió la luz roja para frenar la eventual reelección de Álvaro Augusto Pérez Juárez —peón, aseguran, de Edgar Elías Azar, exmagistrado y actual embajador de México en Países Bajos— como presidente del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, porque no empataría con la cuarta transformación que promueve AMLO. Pugnarán porque en ese órgano judicial prive un verdadero cambio que ponga fin a la opacidad en el ejercicio del presupuesto, los negocios y el favoritismo.

Maleta

Juan Zepeda se destapó como aspirante a presidir el PRD, después de que Manuel Granados dimitió a la dirigencia nacional. Aun sin emitir una convocatoria o una fecha tentativa para la renovación de la dirigencia nacional, el senador señaló que la única condición que ha llevado a la mesa de discusión es que él llegará como una propuesta de unidad, en la cual se represente la voluntad política de todos los perredistas, con lo que buscará que el PRD se recupere después del escenario en el que se encuentra desde los pasados comicios federales.

Quimera

Los 150 millones de pesos del Fideicomiso de Transición 2018 no han sido ejercidos hasta este momento. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador dijo que no utilizará esos recursos, salvo para pagar a quienes levantan en estos momento el llamado censo para el bienestar en el país. Ya es octubre y los fondos siguen intactos, según una respuesta de información con folio 0632700002418. Lo que no queda claro es si esos recursos no han sido utilizados. ¿Cómo pagó AMLO su gira de agradecimiento, los foros de paz y educación?

Oso

Los legisladores del Senado de la República se fueron a sus casas temprano. Después de cuatro horas presentando iniciativas, el presidente de la Mesa Directiva, Martí Batres, puso a votación económica si seguían con la sesión ordinaria, la propuesta fue rechazada y se citó hasta el próximo miércoles en el recinto. Esta es la primera vez que los senadores deciden dejar abandonada la sesión pues en otras ocasiones agotan todos los puntos que se tienen en la Gaceta Parlamentaria.

