Zancos

A Héctor Yunes Landa, primo del gobernador Miguel Ángel Yunes, no le hizo gracia que AMLO cancelara su visita a Veracruz como parte de su gira de agradecimiento. En redes sociales sentenció que aunque entiende la decisión de no reunirse con el mandatario “él no representa al Estado, ni a la sociedad”.

Mimo

La futura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, y la senadora por Morena Rocío Nahle rechazaron que su partido esté buscando influir en las elecciones seccionales del sindicato petrolero. Un video que circula en redes sociales, grabado en el Senado y atribuido a Morena, en el que “personas desconocidas” llaman a no acudir a los sufragios, generó la reacción. Ambas destacaron que la ratificación del Convenio 98 de la OIT permitirá unas elecciones sindicales democráticas, la cual, dijo Nahle, los trabajadores pueden aprovechar.

Cortina intermedio

En el aeropuerto de Durango, una persona que se identificó como “primo de Joaquín Guzmán” logró acercarse hasta el presidente electo para pugnar por la liberación de su familiar, a quien calificó como un preso político. El hombre le entregó un fólder y le dijo que no hay pruebas en contra de su primo. El futuro mandatario le escuchó y luego siguió su camino. El pasado 27 de agosto, López Obrador ofreció hacer un análisis de la situación de cada preso político, y pugnar por su liberación.

Letrero

De las experiencias que dejó el proceso electoral de julio pasado es rescatable la creciente discusión, en diversos foros, sobre la identidad de género y la participación política de las personas trans, como el que organizó la Universidad Iberoamericana, donde el magistrado del TEPJF, José Luis Vargas Valdez, aseguró que los casos que resuelve dicho tribunal son una oportunidad para cambiar la realidad de las personas y mejorar un entorno social determinado, donde se escuchen todas las voces, incluidas las personas trans.

Equilibrista

La periodista Adela Micha, quien en más de una ocasión cuestionó y atacó al ahora presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, lo fue a recibir al Aeropuerto Internacional Guadalupe Victoria de Durango este martes. En el encuentro, la conductora abrazó y besó al político tabasqueño en varias ocasiones frente a todos los medios de comunicación, también insistió en una reunión más privada, pero AMLO sólo se limitó a contestarle que lo viera “con Laurita”.

