Mimo

“Está de vacaciones, cuando regrese vamos a platicar”, dijo AMLO respecto a César Yáñez, quien se encuentra de vacaciones luego de su polémica boda. A Obrador se le preguntó si éste le había renunciado antes de su enlace matrimonial, pero el próximo mandatario dijo que esa versión es “una volada”.

Elefante en pelota

Definitivamente, Sergio Mayer no logra dar una como presidente de la Comisión de Cultura, pues ahora compartió un enlace para descargar libros gratis pero de forma ilegal. De buena fe, el exactor publicó un tuit con links para obtener obras en PDF, divididas en temáticas universitarias como salud, filosofía y política; sin embargo, ante los comentarios de los internautas que se dieron cuenta del hecho, borró el mensaje y minutos después compartió otra dirección en la que sí es legal descargar los textos.

Lanzador de cuchillos

“Más irresponsable sería mantener una nómina que no podemos pagar”, dijo el líder nacional del PRD, Manuel Granados, ante la ola de comentarios que surgieron luego de que anunciara la liquidación masiva de trabajadores debido a la falta de recursos dentro del partido. Detalló que se cuenta con 35 millones de pesos para solventar el proceso de pago a los involucrados y que “no habrá privilegios para nadie”, ya que también aproximadamente 70 empleados de confianza serán despedidos.

Malabarista

La futura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, detalló que la lista de las personas que podrían recibir la amnistía no incluirá a quienes dañaron el erario público, es decir, personajes como el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, están fuera. “Yo creo que no, absolutamente no nos podemos referir cuando atrás de todo esto hay algún tipo de delito patrimonial en contra del Estado”, dijo. La exministra aceptó que aún no se tiene claro “el universo de personas” que alcanzarían dicha medida.

Presentador

Los tiempos no le dan al magistrado Rafael Guerra Álvarez. A pocos días de que compita por la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, se aparece el fantasma del “News Divine”, caso en el que los familiares de las víctimas le señalan omisiones. Como Juez 19° del DF en ese entonces, no ejerció acción penal contra los responsables del operativo ni contra los funcionarios que permitieron la operación de la discoteca, entre ellos el actual delegado en la Gustavo A. Madero, Francisco Chíguil Figueroa.