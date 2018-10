Foca

Luego de perder la Jefatura de la CDMX, Alejandra Barrales decidió poner a la venta su lujoso departamento de Miami, en aproximadamente 999,900 dólares. La propiedad de la perredista está en Boulevard de Sunny Isles, cuenta con dos recámaras, tres baños, alberca, spa y hasta cancha de tenis.

Quimera

Aunque usted no lo crea, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales otorgó la calificación máxima, 100 puntos, en el Índice Global de Cumplimiento en Portales de Transparencia, al Partido Revolucionario Institucional. Según el organismo autónomo, el otrora partidazo cumple con la publicación de información oficial en las páginas de Internet de los entes públicos, refrendando así su firme compromiso con la transparencia. ¡Para Ripley!

Guillotina

Ante la crisis económica y la reducción de prerrogativas provocadas por los resultados de las elecciones del pasado 1 de julio, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) se vio obligado a liquidar a algunos empleados. Su presidente nacional, Manuel Granados, informó que no se cuenta con los recursos para solventar la próxima quincena de unos 200 trabajadores sindicalizados: “Reiteramos que esto se ha determinado como medida de austeridad de acuerdo a la realidad y el futuro financiero del PRD”, se detalló.

Payaso triste

A unas semanas de recibir la banda presidencial, Andrés Manuel López Obrador, volvió a señalar que fue víctima de fraudes electorales en el pasado. “Nos robaron dos veces la Presidencia. A todos esos los perdono. Lo que quiero es que México salga adelante. Perdón sí, olvido no”, dijo durante su gira de agradecimiento. Hace unos días el político tabasqueño también recordó que si el expresidente Felipe Calderón no hubiera hecho trampa en los comicios electorales del 2006, se habría evitado mucho sufrimiento en el país.

Trapecista atrevido

Olga Sánchez Cordero, quien será la próxima titular de la Secretaría de Gobernación, fue cuestionada sobre el aborto, y aunque dijo que no está a favor del acto, afirmó que defenderá el derecho de las mujeres a decidir. Durante el Simposio de Derecho En Juicio, realizado en el Tec de Monterrey, la exministra declaró: “Por supuesto que yo no estoy a favor del aborto. Lo que no quiero, y mi vida va de por medio, es que a las mujeres nos priven de la libertad durante 30 años”.

