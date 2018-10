Globos

Todo va viento en popa para la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador, pues cada vez son más los mandatarios extranjeros que acudirán al evento. Hasta ahora, son varios los que han confirmado su presencia, como Felipe VI, rey de España; Jimmy Morales, de Guatemala, y Martín Vizcarra, presidente de Perú.

Reflectores

La próxima titular del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, dio a conocer que en la siguiente administración éste se transformará en el Consejo Nacional de las Humanidades, Ciencias y Tecnologías, es decir, Conahcyt. A través de Twitter, señaló que tanto las humanidades como las ciencias y tecnologías son importantes para la “cuarta transformación”, por lo que se incluirá a las ciencias sociales y humanidades “en favor del desarrollo científico y tecnológico con responsabilidad ética, social y ambiental”.

Lanzador de cuchillos

Al parecer las recientes declaraciones de Roberto Madrazo no le hicieron nada de gracia a Felipe Calderón. Luego de que el excandidato presidencial del PRI asegurara que en el 2006 en sus actas Andrés Manuel López Obrador “estaba arriba”, el panista afirmó que tales comentarios no tienen ningún fundamento y hasta lo retó a que presente las pruebas, pues ningún partido cuenta con “actas distintas” a las del Instituto Nacional Electoral. “Por un margen muy apretado pero gané”, sentenció una vez más el expresidente.

Malabarista

Durante su mitin en Morelos, el presidente electo no hizo mucho caso a los cuestionamientos sobre la ostentosa boda de César Yáñez, uno de sus hombres más cercanos. El evento fue publicado en una conocida revista social y terminó por desencadenar la molestia de miles de usuarios en redes sociales, quienes señalaron la falta de congruencia con la promesa de “un gobierno de austeridad”. “No me casé yo, yo fui invitado. No fue una acción de gobierno, se trata de un evento social privado”, dijo López Obrador.

Jaula

A pesar de la condena de apenas nueve años y una multa menor a 60,000 pesos, Arely Gómez González, titular de la Secretaría de la Función Pública, defendió el trabajo realizado por la Procuraduría General de la República (PGR) en el caso de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz. La funcionaria reconoció que por primera vez en el país se obtuvo una orden de aprehensión en contra de un mandatario estatal por el delito de delincuencia organizada, lo que es un acto “histórico”.

