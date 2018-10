Malabarista

El partido Movimiento Ciudadano presentó en el Senado una iniciativa contra la evasión de impuestos a través de las llamadas “empresas fantasma”. El legislador Samuel García explicó que dicha propuesta permitirá recuperar recursos por más de 1 billón 200,000 millones de pesos al año.

Zancos

La Procuraduría General de la República señaló a la Secretaría de Hacienda como responsable de la libertad de Karime Macías, esposa del exgobernador de Veracruz Javier Duarte. El titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la PGR, Felipe Muñoz, detalló que desde hace dos años se cuenta con una denuncia por defraudación fiscal contra la ex primera dama, sin embargo, no ha avanzado porque se requiere de una querella de dicha secretaría, la cual no ha sido entregada.

Estrellas

El martes por la tarde el gobernador electo de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, envió el mensaje de que desea una relación tersa y productiva con el gobierno federal entrante, al comunicar que Adrián Michel Espino será el titular de la Unidad de Enlace Federal y Asuntos Internacionales de su gobierno que comenzará el próximo 6 de dicembre. Michel Espino fue, primero, secretario particular de Marcelo Ebrard, y luego oficial mayor en la Jefatura de Gobierno. Importante tarea tendrá: aceitar la relación entre los gobiernos de AMLO y Alfaro.

Quimera

En el pliego petitorio que se filtró a redes sociales en el que María Elena Álvarez-Buylla, futura titular del Conacyt, le pide al doctor Enrique Cabrero, actual director del organismo, la suspensión de todas las convocatorias y contratos en marcha, se incluía, entre otras ocurrencias, la cancelación del estand del Conacyt en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2018 y los contratos de publicaciones con el Fondo de Cultura Económica. La petición dejaba prácticamente inactivo al organismo. Obviamente, le respondieron que eso no se puede.

Trapecista

Y hablando del Fondo de Cultura Económica, la escritora Margo Glantz declinó ser la próxima directora, como lo habían anunciado el pasado 7 de agosto. “Con fecha 3 de septiembre envié mi carta de renuncia al FCE, por razones estrictamente personales”, indicó en su cuenta de Twitter @Margo_ Glantz. Afirman que hace más de un mes, Glantz se reunió con Esteban Moctezuma, su eventual jefe en la SEP, en un restaurante, y le hizo algunas peticiones insólitas como condición para ocupar el cargo. Parece que no hubo acuerdo.