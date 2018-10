Reflectores

La presidenta nacional del PRI, Claudia Ruiz Massieu, llamó a sus militantes a “recuperar la confianza” de la gente a partir de acciones y resultados concretos. La lideresa afirmó que los priistas tienen la oportunidad de reconstruir la credibilidad tanto interna como externamente.

Lanzador de cuchillos

Los pleitos y diferencias en el Senado de la República continúan, tal es el caso de la bancada del PAN, que presentó un extrañamiento a Martí Batres, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Alta, debido a sus dichos en contra de los panistas respecto al “acuerdo mordaza”. Damián Zepeda, coordinador del Acción Nacional, pidió respeto al morenista para “todas las posturas y expresiones políticas. Los legisladores del PAN rechazaron dicho acuerdo argumentando que limita la libertad de expresión”.

Zancos

Graco Ramírez informó que no asistirá a la toma de posesión de Cuauhtémoc Blanco como gobernador del estado de Morelos, la cual se realizará este lunes en la Plaza de Armas. Por medio de un video, el aún mandatario estatal dejó en claro que no comparte las descalificaciones que se han hecho en su contra: “Este 1 de octubre no estaré ahí en virtud del lenguaje grosero de enfrentamiento que persiste en contra mía”, dijo. Sin embargo, también aseguró que desea éxito al gobierno del exfutbolista.

Malabarista

Decía el famoso narrador del futbol Enrique, el Perro Bermúdez: “La tenía, era suya y la dejó ir”. Esto puede aplicar al exdiputado del PRD, Rafael Hernández Soriano, quien pudo lograrlo cuando encabezó la Comisión de Seguimiento del NAIM, pero nunca aprovechó su oportunidad. Durante la campaña electoral avaló las voces que planteaban cancelar el NAIM, y ahora que se avista la consulta se le vio acudir al próximo titular de la SCT, Javier Jiménez Espriú, para presentarle proyectos que nunca puso en la mesa. ¿Andará buscando chamba?

Globos

César Yáñez, uno de los hombres de confianza para Andrés Manuel López Obrador, celebró su boda con Dulce María Silvia Hernández, empresaria originaria de Tlaxcala. Entre seguridad, lujos y la asistencia de la clase política de Morena, el próximo coordinador general de Política y Gobierno se casó en la capilla del Rosario de la Iglesia de Santo Domingo. Beatriz Gutiérrez Müller , Ricardo Monreal, Manuel Bartlett, Manuel Velasco, entre otros, fueron algunos de los invitados. El presidente electo fue testigo de la ceremonia civil