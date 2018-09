Búsqueda

El Comité del 68 anunció que buscará la reapertura de la averiguación previa en contra del expresidente Luis Echeverría, por la matanza de estudiantes en Tlatelolco. Detallaron que la intención es que lo mismo ocurra con otras 53 investigaciones que inició la Fiscalía para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado.

Jaula

AMLO aseveró que no recurrirá a actos de “espectacularidad” como encarcelar a un político famoso, empresarios o del mundo de la farándula. “Es una etapa nueva, estoy seguro que los servidores públicos vamos a actuar con mucha rectitud, no vamos a perseguir a nadie, lo dije en la campaña, no es mi fuerte la venganza, no vamos a (hacer) la política de siempre (donde) por razones de espectacularidad se mete a la cárcel a un famoso de la política, del sector empresarial, o del mundo del espectáculo, nada de eso, no lo necesitamos”, afirmó.

Lanzador de cuchillos

Emilio Álvarez Icaza, ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y actual senador sin partido, busca presidir la comisión en la materia en la Cámara de Senadores. Explicó que la intención ya la presentó a la Junta de Coordinación Política, a la que sumó su interés de encabezar las de Justicia, Ciudad de México, Gobernación y Relaciones Exteriores. “Tiempo de cambios y de sumar todas las capacidades”, indicó en su cuenta de Twitter.

Globos

Con serenata en la casa de transición del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, algunos niños llamaron al futuro mandatario a incorporar a la agenda nacional los derechos de la infancia y adolescencia y acabar con la violencia que viven los menores de edad en nuestro país. Juan Martín Pérez García, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México, señaló que en México al menos 2.5 millones de menores trabajan. Olga Sánchez, quien fue propuesta al cargo de secretaria de Gobernación, fue la encargada de recibir a los infantes.

Campanas

El exjefe de Gobierno de la CDMX, Cuauhtémoc Cárdenas, visitó al expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien cumple una pena de 12 años y un mes por corrupción y lavado de dinero. “Lo encontramos con el mismo espíritu combativo de siempre y eso nos hace salir con optimismo”, dijo. Junto al ex primer ministro italiano, Massimo D’Alema, ambos calificaron de “injusticia” la situación actual de Lula. Cárdenas y D’Alema participarán en el seminario “Amenazas a la democracia y al orden multipolar”.