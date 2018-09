Payaso triste

En Camargo, Tamaulipas, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aseguraron 12 armas largas, un fusil Barret 50 milímetros, dos vehículos blindados, dos vehículos, así como cargadores y cartuchos, un verdadero arsenal. Sin embargo, los presuntos delincuentes no fueron detenidos.

El presidente electo Andrés Manuel López Obrador decidió ya no proponer a Juan Carlos Zentella como director del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). En su lugar, nombró al joven Carlos Martínez Velázquez, politólogo egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México y con experiencia en el ámbito de competencia económica, mejora regulatoria y derechos del consumidor. No obstante, López Obrador no ofreció detalles del cambio de decisión.

Poco más de 17 millones de pesos se espera que dejen las fiestas patrias del 15 y 16 de septiembre, detalló el presidente de la Concanaco-Servytur, José Manuel López Campos. Sin embargo, los empresarios formalmente establecidos de comercio, servicios y turismo se quejaron de competencia desleal de productos chinos como banderas , sombreros, trompetas, pirotecnia y sarapes que se venden en el comercio informal, por lo cual, según el dirigente, se debe encontrar una solución para fortalecer el mercado interno.

Mario Delgado Carrillo, líder de la principal bancada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, expresó que la victoria definitiva no es el triunfo electoral, sino que éste se obtendrá al concretar la cuarta transformación del país. Ante las dirigencias nacionales de Morena y los partidos del Trabajo y Encuentro Social, advirtió que el sistema político no ha cambiado, “tenemos que cambiar el sistema político y para eso necesitamos mucha disciplina, mucha persistencia, mucha inteligencia”.

La bancada del PAN en la Cámara de Diputados se comprometió a impulsar alternativas viables en materia económica para México, ante un gobierno que a su juicio necesitará de la oposición “para no caer en tentaciones”. Romero Hicks, líder de los diputados panistas, consideró necesario revisar el esquema de Zonas Económicas Especiales para determinar la efectividad de las reformas aprobadas así como modificar el marco normativo que regula al sector financiero para facilitar el acceso a las nuevas tecnologías.