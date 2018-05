Puma

Como “un chivo loco en una cristalería”, definió el rector de la UNAM, Enrique Graue, al presidente Donald Trump, al referirse a la relación actual entre México y Estados Unidos tras las amenazas de la construcción de un muro fronterizo, así como de condicionar el TLCAN. El rector duda que Trump “sea encauzable”, dijo.

Zancos

El presidente nacional de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, salió a defender en su cuenta de Twitter al Grupo Coppel, donde según Andrés Manuel López Obrador estarían condicionando el empleo de sus trabajadores a cambio del voto. “Deploramos las infundadas afirmaciones de @lopezobrador_ que, basado en rumores, sugiere que accionistas de Grupo Coppel, empresa @Coparmex, estarían amenazando a sus colaboradores para incidir en su voto, apercibiéndoles con la pérdida de su empleo. La tolerancia exige respeto”, expresó.

Oso

El candidato Ricardo Anaya refutó que la alteración del cintillo de la revista Proceso que mostró durante el debate presidencial tuviera como objetivo engañar al público: “No, ese no era mi interés, en lo absoluto, lo que quería mostrar es que también había portada respecto de ellos (los otros candidatos)”, y responsabilizó a su equipo de la edición del material —donde se excluía la leyenda ‘el Frente de Anaya también recluta fichas negras’—; “así me las pusieron”, explicó, “yo siempre me he conducido con honestidad”, acotó.

Domador

El representante de Morena ante el INE, Horacio Duarte, pidió al Conapred y a la Comisión de Quejas del organismo medidas cautelares para retirar de redes sociales el video “No lo dejes manejar”, que fue difundido por el coordinador de voceros del abanderado José Antonio Meade Kuribreña, de la coalición Todos por México, Javier Lozano, en el que insinúa la supuesta incapacidad de los adultos mayores, haciendo alusión al candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, de la coalición Juntos Haremos Historia.

Carrito

El Canal Once del IPN metió reversa y determinó restablecer las transmisiones del programa Despertador Político, de Ricardo Alemán, toda vez que no existe, dijeron, ningún elemento jurídico que determine que el periodista violó parte del acuerdo signado entre ambas partes; esto después de que el pasado 5 de mayo el columnista publicó en su cuenta de Twitter una imagen que decía: “Les hablan!!! A John Lennon lo mató un fan. A Versace lo mató un fan. A Selena la mató un fan. A ver a qué hora, chairos”.

