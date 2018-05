reflectores. Tensión y gran expectativa genera el mitin de Andrés Manuel López Obrador programado para este lunes en la explanada de la Benito Juárez. La delegación panista negó el permiso para el evento y este domingo se instalaron juegos de feria en el lugar. Los candidatos morenistas insistieron en que el mitin se realizará.

mimo. El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Ernesto Cordero, hizo un balance de la labor de los senadores durante las pasadas dos legislaturas. Presumió que en 437 sesiones se aprobaron 31 reformas constitucionales y 75 nuevas leyes para adecuar el marco jurídico a la realidad política, social, económica y cultural de nuestro país. Sin embargo, nada dijo de los pendientes que quedaron en temas importantes, como la eliminación del fuero, nombramiento de los fiscales general y anticorrupción, entre otros más.

malabarista. La delegación Iztapalapa comunicó que destinará 140 mdp para reparar las viviendas afectadas por los sismos de septiembre pasado. Dichos recursos forman parte del presupuesto de la partida 4419 para ayuda social a personas que lo requieran. El apoyo se entregará a los dueños de 19,473 viviendas que sufrieron daños a nivel alto, medio y bajo. Pero los propietarios de 645 casas que presentan un nivel de riesgo muy alto no podrán solicitar la ayuda, ya que de acuerdo con Protección Civil, requieren de reubicación o reconstrucción total.

enanos. El candidato de Morena a la gubernatura de Puebla, Miguel Barbosa, fue cuestionado por sus adversarios por la falta de transparencia en su 3de3. El abanderado del PRI, Enrique Doger, le exigió aclarar la supuesta compra de una propiedad con un valor comercial de más de 20 mdp. Maximiliano Cortázar, vocero de la campaña panista, cuya candidata es Martha Erika Alonso, esposa de Rafael Moreno Valle, asegura que Barbosa y su familia tienen vacaciones de lujo que cuestan 1.7 mdp y tan sólo en un día gastó 385,000 pesos, una de las más caras del mundo.

tamborilero. La candidata al gobierno capitalino por la coalición Juntos Haremos Historia, Claudia Sheinbaum, fue honesta al reconocer que dejó muchos pendientes en la delegación Tlalpan durante su gestión, pues según dijo

“en tres años no se puede arreglar todo”. Asegura que, a pesar de ello, las encuestas la favorecen incluso en dicha demarcación donde, argumenta, que pese a no concluir con sus iniciativas, hizo un buen trabajo. Y eso que aún no responde al reto antidoping que le lanzó el priista Mikel Arriola.

