letrero

Se vende. El candidato independiente a gobernador de Tabasco, Jesús Alí de la Torre, anunció que convertirá la Quinta Grijalva, residencia oficial del mandatario en turno, en la Casa de la Mujer, para que allí las tabasqueñas puedan aprender varios oficios y recibir talleres de superación personal. Parece que en Tabasco eso se les da.

globos

El gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, anda como niño en feria, pero en la Feria industrial de Hannover, Alemania, de la que México es invitado especial. El mandatario guanajuatense brinca de gusto porque acaba de amarrar varias inversiones importantes para su estado. La mayor de ellas, con la compañía Bosch, que invertirá en su nueva planta, en Celaya, 120 millones de dólares. La otra buena noticia que dio Márquez desde allá es la instalación de la automotriz francesa Streit Groupe en el municipio de Comonfort.

campanas

Tras conocerse el asesinato de tres jóvenes estudiantes de cine que habían sido secuestrados en Tonalá, Jalisco, el 19 de marzo pasado, víctimas de un enredo y una pugna entre bandas criminales, el gobernador Aristóteles Sandoval declaró que entendía la indignación “justificada” de la sociedad, y añadió: “Como padre estoy dolido y conmocionado; como autoridad cumpliré el compromiso de seguir investigando”. “Es una tragedia, una noticia devastadora. Esto no puede seguir así”, tuiteó más tarde Pedro Kumamoto, el candidato independiente al Senado.

guillotina

Quien está nadando de muertito es Miguel Ángel Mancera, así lo dijo el presidente del Partido Encuentro Social, Hugo Erick Flores, quien presentó un recurso ante el Tribunal Electoral para retirarle a Mancera la candidatura del PAN al Senado de la República. El presidente del PES argumenta que el ex jefe de Gobierno no puede ser candidato sin violar el Artículo 55 de la Constitución, el cual establece que un jefe de Gobierno no puede ser candidato durante el periodo de su encargo, aunque se haya separado definitivamente.

domador

Tras la declaración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que asegura que México tiene que detener el paso de migrantes a su territorio y propuso condicionar la renegociación del Tratado de Libre Comercio con acciones migratorias, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, no tardó en responderle al presidente estadounidense y de tachar como inaceptable dicha propuesta. El canciller mexicano aseguró que México decide su política migratoria de manera soberana.

fuentes@eleconomista.com.mx