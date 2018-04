enanos

Al menos 30,000 integrantes del Partido Encuentro Social anunciaron su adhesión a la campaña presidencial del candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, y anularon su convenio con Morena y con AMLO. Aseguraron que ese convenio fue hecho por Hugo Eric Flores, a quien desconocen como líder.

El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, aseguró que la agresión de integrantes de la CNTE, identificados con Morena, contra asistentes en un mitin de José Antonio Meade, en San Pedro Mixtepec, Oaxaca, no pasó a mayores porque la Segob tuvo conocimiento mediante un manifiesto por escrito, hecho público, de parte de una sección de la llamada Coordinadora en Oaxaca, en donde se le decía a un candidato a la Presidencia que no era bienvenido “en su territorio y en su tierra” y que trataría de boicotear un acto de ese candidato.

El expresidente Felipe Calderón se lanzó al Twitter y puso en duda el monitoreo del Instituto Mexicano de la Competitividad (Imco) sobre el gasto electoral de los candidatos, pues afirma que su director Juan Ernesto Pardinas “está en la campaña de Ricardo Anaya”. “¿Cómo va a monitorear con objetividad el Imco si su director está en la campaña de Ricardo Anaya?”, cuestionó el exmandatario. Esto, a raíz del monitoreo que realiza el Instituto para detectar gastos de propaganda electoral en vía pública que no se declaran.

Nos cuentan que en Sinaloa está causando gran nerviosismo entre el priismo la especie de una traición al candidato José Antonio Meade, orquestada nada más ni nada menos que por el gobernador priista Quirino Ordaz Coppel y su exjefe, el exgobernador Jesús Aguilar Padilla, quien oficialmente se desempeña como el operador electoral de Meade en ese estado. Como ocurrió en aquella infausta campaña de Francisco Labastida, los jefes priistas le están apostando también al puntero, AMLO, y su emisario es el exrector de la UAS, Rubén Rocha Moya. ¿Será?

Una mujer desconocida encaró en un avión al expresidente Vicente Fox, a quien advirtió que cuando Andrés Manuel López Obrador gane la Presidencia dejará de recibir su pensión. Además, hecha una furia le reclamó: “Usted le robó muchísimo a México. ¡Maldito!”. Como era de esperarse, el exmandatario no tardó en dar una respuesta sobre el affaire y le dijo a través de Twitter a Lopitos, como llama a AMLO: “veo que ya soltaste al ‘tigre’. Para tu carro, no calientes de más el proceso electoral. No a la violencia!”.

