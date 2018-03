pelota

En el Senado de la República, legisladoras y organizaciones no gubernamentales exhortaron al Ejecutivo federal a enviar a la Cámara Alta el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo para su ratificación, con lo que se reconocerían los derechos labores de los trabajadores domésticos en México.

estrellas

Xóchitl Guadalupe tiene ocho años, es originaria de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y cursa el tercer grado de primaria, pero a su cortísima edad construyó un calentador solar de agua para su casa, y debido a sus aptitudes sobresalientes recibió un reconocimiento del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Ella forma parte del Programa Adopte un Talento (PAUTA), desarrollado por científicos y educadores de la Universidad Nacional, que apoya a menores de edad con capacidades notables para la ciencia.

tragafuego

El candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, se reunió con la Sociedad de Autores y Compositores que preside Armando Manzanero. Al término del encuentro, el abanderado del PRI escribió en su cuenta de Twitter: “Respetar las ideas y creatividad de los demás no sólo es un tema legal , sino ético también. No se vale caravanear con sombrero ajeno”. No queda claro si el mensaje aludía a Ricardo Anaya, a quien acusan de plagiar una conferencia, o a cierto presidente, a quien le achacan el plagio de su tesis de abogado.

bala humana

La senadora Gabriela Cuevas Barrón, expanista y hoy convertida al morenismo, también se sumó a la pira contra Ricardo Anaya. Luego de que el senador Ernesto Cordero pidiera a la PGR acelerar el proceso para deslindar responsabilidades por presunto lavado de dinero, Cuevas señaló que el candidato de la coalición Por México al Frente “debiera estar buscando despejar cualquier duda sobre su propio nombre, en lugar de andar buscando cómo generar más humo”. Hay fuego amigo. Y el cerillo está que arde.

tamborilero

El gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo Maza, afirma que el programa Salario Rosa surgió para que las mujeres tengan más herramientas para superarse y contar con mejores oportunidades de crecimiento personal. Al entregar tarjetas a amas de casa de Huixquilucan, Isidro Fabela, Jilotzingo, Onacatlán y Naucalpan, expresó: “Este programa es para ustedes, para lo que ustedes deseen, es un dinero para las amas de casa, para que lo inviertan en lo que ustedes quieran”, puntualizó.

