zancos

Los senadores Zoé Robledo y Ernesto Ruffo, de Morena y PAN, respectivamente, consideraron que el nombramiento del fiscal podría esperar a que se renueve el Senado. “El PRI no quiere que se debata en las condiciones que les proponen los de la oposición, esto es que no haya fiscal carnal”, señaló el senador panista.

puma

La UNAM lo reitera, ni con la tecnología más avanzada se puede saber cuándo y a qué hora ocurrirá un movimiento telúrico. Raúl Valenzuela Wong, investigador del departamento de Sismología del Instituto de Geofísica, insistió en que es posible trabajar en la prevención, pero no así en el tema de la predicción. Además, llamó a enfocar esfuerzos en la prevención; es decir, poder “garantizar la seguridad estructural de los edificios, de tal suerte que podamos estar seguros de que en el momento en el que va a venir un sismo, estos edificios no se nos vayan a caer”.

equilibrista

Que siempre no volteará bandera. El Partido Verde Ecologista de México informó que en su proyecto rumbo a las gubernaturas que se renovarán este 2018, no contempla ir en coalición con otros partidos que no sean aquellos con los que no ha consolidado una alianza a nivel federal. Carlos Puentes Salas, líder del Verde, dijo que sólo en determinadas circunstancias este instituto político podría ir solo o bien agotar los recursos ante la instancia electoral, a fin de ir con los aliados que conserva a nivel nacional. ¿Será?

lupa

La Fepade y la ANUIES firmaron un convenio para fortalecer vínculos con universidades públicas y privadas del país y ofrecer capacitación para prevenir delitos electorales, con lo que se lograría la inclusión de docentes y alumnos en la observación de los comicios, así como la difusión de información para prevenir irregularidades. Y por si había duda, el consejero del INE, Ciro Murayama, recordó que, “en buena medida, los jóvenes definirán los puestos del gobierno y de representación popular en las votaciones del 1 de julio”. Eso fue ¿un que no se les olvide?

lanzador de cuchillos

Gustavo Madero, coordinador de la oficina del gobernador de Chihuahua, Javier Corral, impugnó ante el Tribunal Electoral la postulación al Senado de la República del actual jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera. A través de su cuenta de Twitter, el panista mostró el documento fechado el 20 de febrero, con el que busca que la autoridad electoral sea quien defina la elegibilidad de Mancera, pues su postulación viola el Artículo 55 de la Constitución.

fuentes@eleconomista.com.mx