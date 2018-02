Maleta

El que va a pedir licencia en el Senado para retirarse a la vida privada y dedicarse a la docencia es el panista Roberto Gil Zuarth, quien a pesar de descartar que vaya apoyar alguna campaña presidencial aseguró que “es necesario sentarse a la mesa con el aspirante de Morena para construir la agenda que necesita el país”.

trapecista

Con la salida del diputado Otniel García Navarro de las filas del PRI para incorporarse a la bancada de Morena, este último partido estaría a dos integrantes de desbancar al PRD y convertirse en la tercera fuerza de la 63 Legislatura en la Cámara de Diputados. Argumentando que el proyecto de José Antonio Meade no representa un cambio para el país, el legislador por Durango anunció que también se sumará a la próxima campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador, por lo que espera ser postulado al Senado por esa formación.

letrero

Para que no quede duda y que a muchos grupos políticos, funcionarios y candidatos no se les olvide que nos encontramos en etapa de intercampañas, la consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Carolina del Ángel Cruz, señaló que desde el 12 de febrero y hasta el inicio de las campañas las instituciones públicas y órganos de gobierno no podrán difundir a través de sus plataformas en redes sociales publicidad o propaganda gubernamental de ningún tipo, ni promocionar a ningún funcionario público o logro de gestión.

domador

Frente a las declaraciones controversiales de algunos precandidatos que aspiran a la Jefatura de Gobierno de la CDMX sobre temas como la familia y la adopción homoparental, el PRD aseguró que seguirá defendiendo la diversidad sexual y, en el marco de su coalición con el PAN y Movimiento Ciudadano, sus candidatos mantendrán esa misma posición, afirmó Antonio Medina, secretario de Diversidad Sexual de esa fuerza política. Aunque asalta la duda de si el abanderado de esa coalición, el panista Ricardo Anaya, acatará dicha postura.

equilibrista

Ante las especulaciones que habían circulado en portales informativos en relación con la supuesta rebelión de diputados priistas contra su líder nacional, la bancada del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados, que recién encabeza Carlos Iriarte Mercado, rechazó categóricamente que en su reunión plenaria se haya debatido, discutido o decidido solicitar la renuncia de su dirigente nacional, Enrique el Prieto Ochoa Reza. ¡Nunca me hagan eso!

fuentes@eleconomista.com.mx