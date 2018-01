búsqueda

A cinco días de la desaparición del joven Marco Antonio Sánchez Flores, el jefe delegacional en Azcapotzalco, Pablo Moctezuma Barragán, reiteró la solicitud de audiencia al jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, para solicitar información del caso y pidió a la comunidad dar información que ayudara a localizarlo.

payaso enojado

Los cuatro elementos de la Secretaría de Seguridad de la CDMX que detuvieron a Marco Antonio Sánchez, de 17 años, rindieron su declaración y afirmaron que cuadras adelante del lugar del arresto dejaron en libertad al estudiante. Sin embargo, el joven fue visto saliendo de un inmueble policial ¡en Tlalnepantla! y en shock, según declaró el padre, y anoche habría sido localizado en el Edomex. El secretario Hiram Almeida tiene mucho que explicar, no puede ser que la policía actúe con tal desaseo y secuestre con semejante impunidad.

tragafuego

El precandidato priista al gobierno capitalino, Mikel Arriola Peñalosa, sostuvo que existen las suficientes evidencias para asegurar que en la Ciudad de México hay delincuencia organizada, al grado de que podríamos estar ante la existencia de un “narcodelegado”, como es el caso de Tláhuac, afirmó. El exdirector del IMSS señala que tiene datos de que existen más de 20,000 “narcotienditas” en la demarcación. Arriola dijo que el abatimiento de un sobrino del Ojos, en días pasados, pone en evidencia el grado de descomposición en Tláhuac.

estrellas

La Universidad de Cambridge, en el Reino Unido, designó al doctor Leonardo López Luján, investigador del INAH en el Templo Mayor, como el 2018 Raymond and Beverly Sackler Distinguished Lecturer, por lo cual el arqueólogo presentará la conferencia titulada.

“In Search of the Aztec Capital: Recent Archaeological Discoveries in Mexico City”, el próximo 26 de febrero en la Peterhouse. Relexionará sobre los 40 años del Proyecto Templo Mayor fundado por el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma y que López Luján dirige desde 1991.

tamborilero

El dirigente nacional del PAN, Damián Zepeda Vidales, aseguró que los partidos políticos que conforman la coalición Por México al Frente impulsarán una agenda común enfocada a resolver los retos del país. “La gran diferencia entre la propuesta de Ricardo Anaya y el Frente es que no estamos hablando simplemente de llegar a administrar lo existente, a mejorar unas cuántas cosas. No, de lo que estamos hablando es de cambiar la forma de gobernar en México”, declaró.

fuentes@eleconomista.com.mx